‘Concrete dreiging’ in Denemarken door koranverbrandingen, grenscontrole wordt aangescherpt

De strengere grenscontroles richten zich op mensen die vanuit Zweden Denemarken binnenkomen. Er zijn verschillende bootverbindingen tussen beide landen en er loopt een brug van Malmö naar Kopenhagen. Volgens het Deense ministerie van Justitie zullen er meer willekeurige controles worden uitgevoerd tot zeker 10 augustus.

Ook Zweden heeft de grenscontroles aangescherpt. De politie mag mensen aanhouden, fouilleren en auto’s doorzoeken. Volgens de Zweedse premier Ulf Kristersson heeft Zweden te maken met de “lastigste veiligheidssituatie sinds de Tweede Wereldoorlog”, door de dreiging rondom de koranverbrandingen, de toetreding tot de NAVO en de oorlog in Oekraïne.

Net als Zweden worstelt Denemarken met koranverbrandingen. Begin dit jaar besloot de Deens-Zweedse extreem-rechtse activist Rasmus Paludan in Stockholm een koran te verbranden. In de maanden daarna kreeg hij navolging van verschillende activisten, in Zweden en Denemarken. Met name in juli nam het aantal koranverbrandingen toe.

Wetten aanscherpen

De regeringen veroordelen de acties, maar zeggen ook de vrijheid van meningsuiting te willen respecteren. Moslims in het buitenland reageren woest. In Pakistan en Irak zijn aanvallen of pogingen tot aanvallen gedaan op de Zweedse en Deense ambassades. Islamitische landen hebben ook woedend gereageerd en ambassadeurs van de Scandinavische landen op het matje geroepen.

Naar aanleiding van de boze reacties hebben Zweden en Denemarken gezegd te kijken naar een aanscherping van hun wetten. Zo wil Denemarken koranverbrandingen bij ambassades verbieden. In juli werden bij de Egyptische, Iraakse en Turkse ambassade korans verbrand. Onduidelijk is echter hoe Denemarken dat juridisch wil regelen. Zweden wil kijken of de politie meer mogelijkheden kan krijgen om aanvragen voor koranverbrandingen af te keuren.

Gevreesd wordt dat de koranverbrandingen leiden tot aanvallen op Zweden en Denen of Zweedse en Deense doelen in binnen- en buitenland. Afgelopen week was er een aanval bij het Zweedse consulaat in de Turkse stad Izmir, maar het is onduidelijk of die aanval verband houdt met de koranverbrandingen. Een verstandelijke gehandicapte man van wie een visumaanvraag zou zijn geweigerd, schoot een Turkse medewerker van het consulaat neer.