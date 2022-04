Commissie eist duidelijkheid over zwarte lijst crèches: ‘De minister had het er zelf over. En nu zou ze niet bestaan?’

Waarom is er niet eerder ingegrepen in ’t Sloeberhuisje? Die vraag staat centraal bij de onderzoekscommissie die vandaag vrijdag voor de eerste keer samenkomt in het Vlaams Parlement. De crèche uit Mariakerke sleepte al jarenlang een geschiedenis van slechte evaluaties en klachten wegens fysiek geweld met zich mee.

Al in 2016 merkte de inspectie op: “De verantwoordelijke en haar vader weten niet hoe met kleine kinderen om te gaan.” Met de opmerkingen werd zo goed als nooit iets gedaan, maar toch kon de crèche al die tijd open blijven. Tot in februari een kind stierf, nadat het hardhandig aangepakt was door de vader van de uitbaatster.

Toch bleek ’t Sloeberhuisje niet op een zogenaamde ‘zwarte lijst’ van Kind & Gezin te staan, een lijst met een veertigtal problematische kinderdagverblijven die van dichtbij opgevolgd moeten worden. Alle partijen in het Vlaams Parlement willen nu weten wie er wel op staat, welke criteria gebruikt worden en hoe die crèches opgevolgd worden. De zwarte lijst lijkt een cruciaal document voor de onderzoekscommissie te worden.

Alleen: volgens het kabinet-Beke is er niet iets zoals een zwarte lijst. “Het gaat om een dynamisch gegeven, waar kinderdagverblijven op komen maar ook weer af gaan.” Maar met die uitleg neemt de oppositie geen genoegen.

't Sloeberhuisje in Mariakerke, waar een kindje overleed, terwijl er al lang klachten waren over de crèche. Beeld BELGA

“Op een bepaald moment lag er zelfs zo’n lijst ter inzage in het parlement”, zegt parlementslid Celia Groothedde (Groen), die de lijst opvroeg bij Beke maar niet kreeg. “Natuurlijk is zo’n zwarte lijst niet statisch. Maar er zijn en waren lijsten van kinderdagverblijven waar ernstige zorgen over zijn. De minister had het er zelf over. En nu zouden ze eigenlijk toch niet bestaan?”

Verantwoordelijkheid afschuiven

Kind & Gezin belooft vandaag opheldering te brengen in de onderzoekscommissie. In de eerste zitting worden onder meer Katrien Verhegge en Karine Moykens verwacht. Verhegge is administrateur-generaal van Kind & Gezin, Moykens leidt het departement Welzijn en is daardoor ook verantwoordelijk voor de zorginspectie. Zij moeten tekst en uitleg verschaffen over hoe klachten over crèches behandeld worden, en hoe er beslist wordt of crèches gesloten moeten worden.

De oppositie wil hen meteen het vuur aan de schenen leggen over ’t Sloeberhuisje, maar dat is buiten commissievoorzitter Koen Daniëls (N-VA) gerekend. “De bedoeling is om vandaag meer informatie te krijgen over de procedures, vragen over specifieke cases zijn voor later. Dat is zo afgesproken.”

Bij verscheidene partijen bestaat de vrees dat de commissie de verantwoordelijkheid vooral zal afschuiven op Kind & Gezin. Maar ook Wouter Beke heeft boter op het hoofd, klinkt het bij Lise Vandecasteele (PVDA). “Al in 2020 waren er signalen dat klachten niet ernstig genomen werden. Hij had toen moeten ingrijpen en alles doorlichten. De vraag is dan of de dood van dat kind vermeden had kunnen worden.”