Commando’s VS doden leider van IS bij grote operatie in Syrië

Al-Qurayshi is de opvolger van Abu Bakr al-Baghdadi die in 2019 ook door Amerikaanse commando’s in het noordwesten van Syrië werd gedood. President Joe Biden maakte de uitschakeling van de nieuwe IS-leider bekend. “Dankzij de vaardigheid en moed van onze strijdkrachten hebben we Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, de leider van IS, van het slagveld verwijderd”, aldus Biden.

Biden zei niets over de burgerdoden. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat de burgeroorlog nauwgezet volgt, maakte ook melding van burgers die bij de operatie zijn omgekomen. Volgens de oppositiegroep en ooggetuigen vielen de commando’s een huis aan en raakten ze fel in gevecht met jihadistische rebellen. Ook het Pentagon heeft nog niet erkend dat er burgers zijn omgekomen.

De commando’s, die na middernacht met helikopters werden aangevoerd, voerden de twee uur lange operatie uit bij het plaatsje Atmeh in de provincie Idlib, nabij de grens met Turkije. Het Amerikaanse leger valt in het noordwesten van Syrië regelmatig commandanten en leiders van Al Qaida en IS aan, voornamelijk met bewapende drones. “De missie was succesvol”, zei het Amerikaanse ministerie van Defensie na afloop in een korte verklaring. Volgens een woordvoerder van het Pentagon waren er aan Amerikaanse kant geen slachtoffers gevallen.

Wie het doelwit van de commando’s was, wilde het ministerie daarna niet zeggen. Het Pentagon sprak van een ‘antiterreur-operatie’. Al snel waren er echter berichten dat het huis van een belangrijke jihadistenleider was aangevallen. Het huis waar Al-Qurayshi zich schuil hield, werd zwaar beschadigd.

Klopjacht

Volgens Charles Lister van de Amerikaanse denktank Middle East Institute, een deskundige op het gebied van Syrische terreurgroepen, duidde de duur en grootte van de operatie er ook op dat de VS een belangrijke jihadistenleider op het oog hadden. “Hoe de inval in Idlib nu overkomt, is niet al te best”, twitterde Lister, doelend op de burgerdoden.

De Amerikanen moesten een helikopter achterlaten die technische problemen kreeg en moest landen. Deze werd later vanuit de lucht vernietigd om te voorkomen dat het in handen viel van rebellen. In de lucht waren ook lange tijd Amerikaanse drones actief.

Het was de grootste Amerikaanse commando-operatie in het noordwesten van Syrië sinds 2019. Toen vielen commando’s van de elite-eenheid Delta Force de schuilplaats aan, eveneens in de provincie Idlib, van Al-Baghdadi. Sinds Al-Baghdadi in 2014 een kalifaat had uitgeroepen in IS-gebied in Syrië en Irak, voerden commando-eenheden van de VS een klopjacht uit op hem.

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

https://t.co/lsYQHE9lR9 — President Biden (@POTUS) 3 februari 2022

Zelfmoordvest

Al-Baghdadi slaagde er echter in om jarenlang uit handen te blijven van onder andere Amerikaanse en Britse elite-eenheden. Volgens het Pentagon blies Al-Baghdadi zichzelf op met een zelfmoordvest, nadat hij tijdens de aanval van de Delta Force-commando’s zijn toevlucht had gezocht in een tunnel. Ook twee kinderen die bij hem waren, werden gedood.

De dood van de IS-leider was een belangrijke opsteker voor president Donald Trump. “Hij kroop met twee kleine kinderen in een gat en blies zichzelf op terwijl zijn mensen op de grond achter bleven”, zei de Amerikaanse generaal Frank McKenzie toen.

Al-Baghdadi was de tweede belangrijke terreurleider die werd uitgeschakeld door Amerikaanse commando’s. Al Qaida-leider Osama bin Laden werd in 2011, na een klopjacht van tien jaar, door commando’s van de Amerikaanse marine, US Navy SEAL’s, gedood nadat de CIA erachter was gekomen dat hij zich met zijn gezin schuil hield in een huis in het Pakistaanse stadje Abbottabad. Bin Laden en Al-Baghdadi kregen een begrafenis op zee.