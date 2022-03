Comité I-rapport toont gevaar Moslimbroederschap en dringt aan op meer controle bij aanstellingen

De militaire inlichtingendienst ADIV noemt de Moslimbroederschap “een gevaar”. Haar burgerlijke tegenhanger, de Staatsveiligheid, heeft het over “een hoge en prioritaire dreiging van extremisme aangezien hun strategie op korte termijn een klimaat van polarisering en segregatie binnen de Belgische samenleving zou kunnen veroorzaken, en zo een vector van radicalisering vormen”.

De Moslimbroederschap kwam vorig jaar in de aandacht bij de aanstelling bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen van regeringscommissaris Ihsane Haouach. Die ging niet door nadat een nota van de Staatsveiligheid haar linkte met de Moslimbroederschap, een politiek-religieuze beweging met wortels in Egypte.

In januari was opnieuw sprake van de Moslimbroederschap, dit keer bij het intrekken van de verblijfsvergunning van Mohamed Toujgani, de imam van een Molenbeekse moskee.

Enkele Kamerleden vroegen een rapport over de organisatie bij het Comité I, dat toezicht houdt op de inlichtingendiensten. Dat rapport toont dat ADIV en de Staatsveiligheid de Moslimbroederschap zeer ernstig nemen, maar wijst ook op enkele tekortkomingen.

“De Moslimbroederschap is een probleem voor onze democratie en onze staat en de regering moet met oplossingen komen”, zegt Serge Lipszyc, voorzitter van het Vast Comité I aan De Morgen.

Volgens de Staatsveiligheid zijn er in ons land een vijftigtal leden van de Moslimbroederschap en “enkele honderden aanhangers of sympathisanten”. Dat deed minister van Justitie Van Quickenborne (Open Vld) nog stellen dat de aanwezigheid van de beweging in België ‘vrij bescheiden’ is, maar toch niet onderschat mag worden.

“Niettemin stellen de minister en de VSSE (Staatsveiligheid) dat de Moslimbroeders ‘invloedrijker zijn en belangrijker lijken dan men zou verwachten op basis van hun beperkte ledenaantal’, als gevolg van hun intense sociale en politieke activisme, hun benadering en het profiel van hun leden”, aldus het Comité I-rapport.

Zo wijst de Staatsveiligheid erop dat in ons land het hoofdkwartier is van een Europese koepelvereniging, de Council of European Muslims (CEM) die de belangen verdedigt van de moslimbroeders ten aanzien van de Europese instellingen. De Moslimbroeders zijn ook actief in scholen, jeugdbewegingen en moskeeën.

Hun uiteindelijke doel is islamisering en de sharia. “Dat betekent dat de politieke macht moet worden overgenomen”, stelt de Staatsveiligheid. “De Moslimbroeders wenden daartoe alle beschikbare middelen en technieken aan, zoals politiek of sociaal engagement, infiltratie van overheidsstructuren, enz.”

Tekortkomingen

Het ADIV waarschuwt dat infiltratie in Defensie eveneens een risico vormt. Het Comité verbaast zich echter over de beperkte middelen die de ADIV inzet om deze dreiging op te volgen. “Het Comité stelt vast dat het niveau van prioriteit dat de ADIV toekent aan de opvolging van het fenomeen niet overeenstemt met de middelen die deze dienst inzet om gegevens te verzamelen en te analyseren.”

Eveneens opvallend is dat het orgaan voor dreigingsanalyse OCAD daar anders over denkt. Ernaar gevraagd door het Comité I stelt OCAD dat het er nooit een nota of een studie over had geschreven en het ziet “geen rechtstreekse dreiging (...) voor België”. In vetgedrukte letters stelt het Comité I: “Overleg blijkt noodzakelijk”.

Al in november 2020 vroeg de Staatsveiligheid dergelijk overleg aan de Ministers en de bevoegde diensten, waaronder OCAD en de Federale politie, maar daar is volgens dit rapport geen gevolg aan gegeven.

Daarom vond de Staatsveiligheid het dus nodig om te waarschuwen voor de aanstelling van Haouach. Het leek toen zeer moeilijk om vast te stellen of Haouach nu tot het Moslimbroederschap behoorde, of onbewust erin meedraaide, maar dat zou komen doordat de beweging publieke organisaties heeft, maar ook kan terugvallen op “een meer geheime ‘ondergrondse’ structuur die is gebaseerd op de werking van de Egyptische moederorganisatie. België is op dat vlak geen uitzondering.”

Om te vermijden dat de Moslimbroederschap zo doordringt tot overheidsfuncties vindt het Comité dat er bij aanstellingen meer controle moet komen. Het Vast Comité I vraagt aan de regering “om tegen het einde van april 2022 de nodige wetgevende initiatieven te nemen”. “Aan de minister van Defensie wordt gevraagd nader te bepalen of sleutelfuncties bij Defensie moeten worden opgenomen in deze initiatieven.”

Op het kabinet van Minister van Justitie Van Quickenborne (Open Vld) klinkt het dat dit wordt meegenomen in een “globale oefening rond de screening door de nationale veiligheidsoverheid”.