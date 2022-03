Comfortabel toevluchtsoord zonder sancties: Russische superrijken stellen jacht en vermogen massaal veilig in Dubai

Dubai heeft alles wat Russische oligarchen verlangen: luxe, zon en – misschien wel het belangrijkste – geen sancties. Het was al een populaire bestemming voor rijke Russen en hun geld, maar sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne wijken ze in gro­ten ge­ta­le uit naar de oliestaat en zijn luxueuze hoofdstad.

Het emiraat is dan ook een van de weinige aantrekkelijke plekken waar een rijke Rus nog zonder problemen naartoe kan. De Europese Unie en de Verenigde Staten presenteerden de afgelopen weken vergaande sancties tegen Russische oligarchen en legden beslag op hun huizen en tegoeden.

Zelfs landen als Zwitserland, Monaco en de Kaaimaneilanden, normaal gesproken populaire bestemmingen voor Russisch geld vanwege de soepele regels, doen mee aan de harde aanpak van Russische bezittingen in het buitenland.

Megajachten

Alleen al vorige week donderdag, nadat Poetin in een speech pleitte voor een ‘zuivering’ van de Russische samenleving – waarmee hij doelde op ‘verwesterde, niet-patriottische’ rijke Russen – landden er vier Russische privéjets op het vliegveld van Dubai.

Op Twitter noemde de Deense onderzoeker Oliver Alexander, die bewegingen van de privéjets in de gaten houdt, het een ‘grote exodus’. Waarschijnlijk zijn er de afgelopen tijd nog veel meer oligarchen geland met gehuurde jets, maar die zijn moeilijker te achterhalen.

Lees ook Luitenant-generaal Claude Van de Voorde:‘Duitsland heeft 18 dagen nodig gehad om België op te rollen, en wij zijn 20 keer kleiner dan Oekraïne’

Ook in de haven van Dubai is het effect van de sancties merkbaar. Daar meerden sinds het uitbreken van de oorlog enkele megajachten van oligarchen af. Volgens data van MarineTraffic, een site die de locatie van schepen bijhoudt, liggen in ieder geval de jachten van oligarchen Aleksandr Abramov en Andrei Skoch in de golfstaat. Mogelijk zijn er nog meer schepen onderweg naar de haven in de Perzische golf.

Spanning tussen bondgenoten

Als de Verenigde Arabische Emiraten, waartoe Dubai behoort, het voorbeeld van de westerse landen alsnog volgt, kan dat flinke gevolgen hebben voor de oligarchen. Volgens het Center for Advanced Defense Studies, een Amerikaanse denktank, hebben zeker 38 Russen met banden met president Poetin bezittingen in Dubai. Samen zou de waarde van die bezittingen ruim 314 miljoen dollar bedragen. Zes van deze Russen staan momenteel op de sanctielijst van de Verenigde Staten en de Europese Unie. Maar hun eigendommen in Dubai blijven dus ongemoeid.

De houding van de Emiraten leidt tot spanningen met westerse landen. Vooral de Verenigde Staten zien met lede ogen aan hoe hun bondgenoot weigert te volgen. Ook andere Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten, zoals Egypte en Saoedi-Arabië weigeren ondanks druk van Washington de banden met Moskou te verbreken.