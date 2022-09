Color blocking en knalkleuren: dit rijhuis moet vooral vrolijkheid uitstralen

Van kleur in de overtreffende trap in de inkomhal tot colorblocking voor gevorderden in de keuken. Niet iedereen snapt hun eigenzinnige stijl. So what. Voor Pieter-Jan en Sien uit Leuven moet een huis vooral vrolijkheid uitstralen.

Toon me je huis en ik zeg wie je bent, luidt het cliché. Bij televisiegezicht Sien Wynants en muzikant-theatermaker Pieter-Jan De Wyngaert uit Leuven begint de persoonlijkheidstest al in de inkomhal, waar de felgroene vloer in combinatie met de koraalroze trap een binnenkomer van formaat is. “Deze zomer hebben we als laatste project de hal aangepakt. Een trap in drie lagen schilderen is de meest onderschatte klus ooit”, zegt Pieter-Jan. “We wilden al langer de grijze betonvloer pimpen met een opvallende kleur. Toevallig had mijn zus nog een restje groen over van haar keldervloer. Met die tint zijn we dan een verfwinkel binnengestapt om een contrastkleur voor de trap te kiezen. Volgens de staalkaart was koraalroze de beste match. Aan de verbaasde blikken te zien wanneer de voordeur opengaat, is het resultaat best spectaculair.” (lacht)

Deze zomer kreeg de inkomhal een spectaculaire make-over. De felgroene betonvloer in combinatie met de koraalrode trap zorgt iedere keer voor een verrassingseffect wanneer de voordeur opengaat. Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

Hetzelfde verrassingseffect overvalt je in de colorblocking keuken van architect Dries Otten of de funky roze badkamer van ontwerpstudio Fermetti. Sien: “We houden van vrolijk met een happy vibe, maar het moet wel goed gedoseerd zijn. Kleurrijke meubels, ludieke posters en decoratieve accessoires kunnen een interieur ook al doen opleven.” Om in het verzadigde kleurenpalet toch wat visuele rust te creëren, bleven alle muren en plafonds bewust wit. Op die manier komt ook de verzameling kunst volledig tot z’n recht. “We kopen vooral werken van bevriende artiesten als Sarah Yu Zeebroek, Womanov of Studio Stoutpoep. Zelfs op het toilet hebben we artwork hangen”, lacht Pieter-Jan. Die uitgesproken eigenzinnigheid zorgt ook weleens voor verwarring. “Niet iedereen is mee met onze stijl”, zegt Sien. “En dat levert soms grappige anekdotes op. Zo hadden we voor ons vroegere huis in Antwerpen een knalgele voordeur en garagepoort besteld. Bij de firma dachten ze dat het een vergissing was, dus lieten ze alles leveren in standaardgroen. Gelukkig konden ze nog gespoten worden. Af en toe krijgen we ook reacties à la ‘jullie komen daar wel mee weg’ of ‘krijg je zo’n huis dan nog wel verkocht?’ Maar daar hebben we nog nooit bij stilgestaan.”

Geen standaardkeuken

Ironisch genoeg verliep de verkoop van hun vorige huis veel vlotter dan de zoektocht naar een nieuwe woning. “De huizenmarkt in de regio Leuven is echt een ramp”, zegt Sien. “We hebben er twee jaar over gedaan om iets te vinden. Ieder pand dat we gingen bekijken was ofwel te duur, te klein of net verkocht. Bij dit hoekhuis met stadstuin in Kessel-Lo zat eindelijk alles mee. Het had zelfs een oprit en een fietsenberging, een luxe in een stad als Leuven.” De omgebouwde garage, die via een schuifpaneel verbonden is met de keuken, was dan weer een godsgeschenk voor Pieter-Jan. “Die ruimte was perfect om een muziekstudio op het gelijkvloers in te richten. Ik doe veel theatershows en was het beu om mijn instrumenten voortdurend de trap op en af te moeten sleuren.”

De ronde tafel is op maat gemaakt door een vroegere schoolkameraad van Pieter-Jan. Beeld Luc Roymans

Interieurarchitect Dries Otten trok alle registers open en kwam met colorblocking kasten, een dampkap met spiegels en een wastafel die eruit springt. Beeld Luc Roymans

Het grijze meubel van Dries Otten doet dienst als barkast. Beeld Luc Roymans

De woning was recent door de vorige eigenaars gerenoveerd en had enkel een grondige opfrisbeurt nodig. Vooral de keuken en de badkamer waren dringend aan vervanging toe. Sien: “Ik wilde een keuken die er niet uitzag als een keuken. Dat bleek moeilijker dan gedacht. We hebben alle showrooms langs de A12 gedaan, maar zagen overal dezelfde ontwerpen. Het gebrek aan kleur was voor ons het grootste issue. Ik heb dan maar urenlang moodboards zitten maken op Pinterest. Op die manier zijn we bij interieurarchitect Dries Otten terechtgekomen. We kenden hem niet, maar het klikte meteen. Door zijn achtergrond in de scenografie en de theaterwereld voelde hij direct waar we naartoe wilden.”

Bio Sien Wynants (32), radio- en televisiemaker en Pieter-Jan De Wyngaert (37), acteur en muzikant, wonen in een gerenoveerde halfopen gezinswoning in Kessel-Lo. Ze hebben een dochter, Yoko (4).

Die creatieve wisselwerking leidde tot enkele extreme keuzes, zoals de colorblocking kasten in groen, blauw en roze, de gespiegelde dampkap of de wastafel die eruit springt. Sien: “We stonden open voor alles. Hoe zotter, hoe liever. De experimentele ideeën die niemand anders wilde, kon Dries wel aan ons kwijt. Het was zo cool toen de vrachtwagen voor ons huis stopte en we onze keukenmeubels voor het eerst bij elkaar zagen.” Volgende uitdaging: een eettafel vinden die in de ruimte paste. Pieter-Jan: “Tijdens een etentje in het Antwerpse restaurant Camino zagen we opeens de perfecte tafel staan. Hij bleek gemaakt te zijn door een vroegere schoolkameraad. Ik heb hem opnieuw opgezocht en gevraagd of hij voor ons een gelijkaardig exemplaar wilde maken. Het blad is op maat gegoten en het metalen onderstel werd met de hand gelast. Dat onze tafel uit het atelier van een vriend komt, geeft hem nog meer waarde.”

Doe-het-zelfdesign

Voor de renovatie van de badkamer klopte het koppel aan bij Deevie Vermetten van de Kempense interieurstudio Fermetti. Pieter-Jan: “Hij ontwierp niet alleen de kasten op maat, maar zocht ook mee naar budgetvriendelijke oplossingen voor de inrichting. Het bad en de douche konden we recupereren. Ze zitten nu verstopt onder een dikke laag roze polyester. Deze techniek is niet nieuw, maar werd hier voor het eerst toegepast op een bestaand bad. Ook het industriële lasgordijn als goedkoop alternatief voor een glazen douchewand was een idee van Deevie.”

Het bestaande bad en de douche konden gerecupereerd worden en kregen een eigentijdse update met een laagje roze polyester. Deevie Vermetten van de Antwerpse interieurstudio Fermetti ontwierp de kasten op maat. Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

Hun interieur oogt dan wel high-end, in werkelijkheid is het vooral een samenraapsel van doe-het-zelfdesign, vintage vondsten en unieke buitenkansjes. Zo is Siens droomzetel van Hay een showroommodel dat ze voor vijfhonderd euro kocht op een Nederlandse website en blijkt de look-a-like Hanging Lamp van Muller Van Severen een knutselproject van Pieter-Jan: “Ik heb hem voor geen geld gemaakt met een koperen buis uit de Brico en een bordje uit de Action. Ik vind het tof om te experimenteren met goedkope of gerecupereerde materialen. Die handigheid heb ik waarschijnlijk geërfd van mijn vader, een fervent klusser. Dat we na twee jaar helemaal rond zijn met de verbouwing, hebben we mee aan hem te danken.”

Inspiratie voor de muurschildering in de kamer van dochter Yoko vonden Sien en Pieter-Jan in het boek ‘Wonderwalls’ van Katrien Vanderlinden. Beeld Luc Roymans

Om toch wat visuele rust te creëren in de leefruimte bleven de muren overal wit. De designzetel van Hay is een showroommodel dat Sien kocht voor een fractie van de oorspronkelijke prijs. Beeld Luc Roymans