Colombiaanse drugsbaron ‘de Schaker’, bekend van serie ‘Narcos’, overleden in Amerikaanse cel

Als een belangrijke leider van een van de machtigste criminele organisaties stond Rodríguez Orejuela bekend als ‘de Schaker’. Waar zijn grote rivaal Pablo Escobar koos voor grof geweld, inclusief bomaanslagen en openbare liquidaties, legde Rodríguez Orejuela zich namelijk toe op subtielere tactieken, zoals omkoping van politici.

Volgens de Amerikaanse Drug Enforcement Administration had het Cali-kartel op zijn hoogtepunt maar liefst 80 procent van de wereldwijde cocaïnemarkt in handen. De laatste jaren kwamen Rodríguez Orejuela en zijn kartel weer in de belangstelling te staan door de populaire Amerikaanse misdaadserie Narcos, over de Colombiaanse drugswereld. Zijn rol hierin wordt vertolkt door de Mexicaanse acteur Damián Alcázar.

Hoogste regionen

Na de middelbare school ging Rodríguez Orejuela werken in een apotheek in de zuidelijke stad Cali. In de tussentijd hield hij zich met zijn broer Miguel bezig met drugshandel en ontvoeringen. De twee zouden in de jaren zeventig verschillende bendes verenigen tot een samenwerkingsverband dat uitgroeide tot het Cali-kartel.

Deze groep legde zich met name toe op de lucratieve handel in cocaïne. De opbrengsten stak Rodríguez Orejuela in ondernemingen, waaronder een apotheekketen met 400 vestigingen, banken en een radionetwerk. Middels deze bedrijven, die werden gebruikt om geld wit te wassen, ging het kartel zakenrelaties aan met de elite. Die verknoping met invloedrijke Colombianen was een van de manieren waarop het vervolging lange tijd wist te ontlopen.

Opvallend was ook het succes van Rodríguez Orejuela in het manipuleren van de Colombiaanse overheid. Zo doneerde zijn organisatie miljoenen aan presidentskandidaat Ernesto Samper, die in 1994 tot president werd verkozen. Het Cali-kartel beschikte over een spionnennetwerk van honderden taxichauffeurs, hotelmedewerkers en bouwvakkers, die politie en ambtenaren in de gaten hielden. De criminelen zouden zelfs telefoongesprekken kunnen afluisteren, onder meer van de Amerikaanse ambassade in Bogotá.

Medellín-kartel

Eind jaren 80 kwam de clan in conflict met het Medellín-kartel van Pablo Escobar, het grootste van het land. De strijd, waarbij leden over en weer werden vermoord, ging onder meer over het recht om drugs de VS in te smokkelen via Californië. De groep van Escobar pleegde tussen 1988 en 1990 85 bomaanslagen bij apotheken van het Cali-kartel.

Na de dood van Escobar, die in 1993 stierf in een vuurgevecht met de politie, kreeg het Cali-kartel de controle over bijna de complete wereldwijde cocaïnehandel. Volgens de Amerikaanse Drug Enforcement Administration verdienden de criminelen hiermee jaarlijks miljarden euro’s.

In 1995 slaagde de Colombiaanse politie erin de gebroeders Rodríguez Orejuela op te pakken. Volgens een profiel vanTime uit die tijd waren ze allebei doodop: ze waren niet in de gelegenheid te genieten van hun verworven rijkdom omdat ze zich constant moesten verstoppen.

Gilberto Rodríguez Orejuela kreeg 15 jaar cel, maar kwam in 2002 weer vrij vanwege goed gedrag. In 2004 werd hij echter uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij evenals zijn jongere broer 30 jaar gevangenisstraf kreeg. Hij overleed op 83-jarige leeftijd in een cel in North Carolina; de doodsoorzaak is niet bekend gemaakt.