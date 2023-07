Collega-nieuwsankers over Martine Tanghe: ‘Samen met Martine is een stukje journalistiek gestorven’

“Ik heb heel slecht nieuws”, zegt de hoofdredacteur van VRT NWS zondagochtend voorzichtig aan de telefoon tegen Wim De Vilder. Twaalf jaar na haar eerste kankerdiagnose heeft de ziekte een einde gemaakt aan het leven van zijn voormalige collega en goede vriendin Martine Tanghe. Sommige VRT-medewerkers weten al even dat ze uitbehandeld is, en toch schrikken ze ervan hoe snel haar tijd opgeraakt is. Veel tijd om de klap te verwerken, is er niet: het journaal dat de ploeg van VRT NWS nooit had willen maken, dient zich onvermijdelijk aan. “Ik beeldde me vroeger weleens in hoe ik de dood van een collega zou moeten aankondigen en hoe moeilijk het zou zijn om de woorden te vinden”, vertelt De Vilder nu. “Maar tot mijn verbazing kwamen de woorden zondag heel vlot uit mijn pen, ik voelde helemaal wat ik wilde zeggen. Maar achter de desk plaatsnemen en het nieuws brengen, was veel moeilijker. Ik wist niet of het me zou lukken.” Toch licht hij op ontroerende wijze en met trillende stem de rest van het land in tijdens het middagjournaal.

Hoe beleefde u die zondag, mevrouw Taspinar? Overwoog u om zelf naar de redactie te trekken en mee te werken aan de uitzending?

Fatma Taspinar: “Het nieuws kwam heel onverwacht voor mij, maar ik had meteen vertrouwen dat Wim en eindredacteur Kathleen Holsbeeks het goed zouden doen. Zij stonden erg dicht bij Martine. Het deed me denken aan de dood van Ward (Ward Verrijcken, filmjournalist bij VRT NWS, PN) in 2020. Hij was een van mijn beste vrienden en ik moest toen het laatavondjournaal presenteren. Ik kon me laten vervangen, maar dat wilde ik niet. Het was een troostende gedachte dat ik zelf mijn woorden kon kiezen. Het blijft toch als een begrafenis voor een groot publiek: de mensen die het dichtst bij de overledene staan, spreken. Als we zelf mochten kiezen, hadden Kathleen en Wim die uitzending over Martine ook gemaakt.”

Martine Tanghe was al jaren journaalanker toen jullie bij de nieuwsdienst begonnen. Wat voor indruk maakte ze op jullie?

De Vilder: “Ze wekte alleszins veel ontzag op. Ik sprak haar voor het eerst toen ik in 1992 een welsprekendheidstoernooi voor mijn studentenvereniging organiseerde. Ik wilde dat zij in de jury zou zetelen en schrok toen ik haar via het algemene telefoonnummer van de VRT effectief aan de lijn kon krijgen. Ze was niet vrij op de avond van het evenement, maar ik was trots en heb nadien iedereen verteld dat ik met dé Martine Tanghe had gesproken. Toen ik jaren later zelf bij de publieke omroep aan de slag ging, maakte ze opnieuw indruk op mij. Zelfs als je een gewoon gesprek met haar wilde, bereidde je dat voor en zorgde je dat je goede argumenten had.”

Fatma Taspinar: 'We werden gemotiveerd omdat zij de lat voor zichzelf zo hoog legde. Dat gebeurde niet op een tirannieke manier.' Beeld Rebecca Fertinel

Taspinar: “Ik wilde wel graag een connectie met haar leggen, maar mijn domme vragen durfde ik initieel toch ook niet aan haar te stellen. In de laatste jaren van haar carrière bij de nieuwsdienst veranderde dat wel en werd ze toegankelijker. Ik weet niet of dat met haar herval te maken had, of met het besef dat ze bijna op pensioen ging. Alleszins hoopte ik telkens dat Martine op dezelfde dag als ik aan de slag zou zijn. Ze was bijzonder grappig en scherpzinnig in haar analyse van de wereld.”

Was zij ook een mentor voor jongere collega’s?

Taspinar: “We werden gemotiveerd omdat zij de lat voor zichzelf zo hoog legde. Dat gebeurde niet op een tirannieke manier, ik wilde gewoon graag dat zij mijn werk goed zou vinden. Soms gaf ze wel directe feedback. Ik herinner me bijvoorbeeld dat ze me aansprak toen ik in een nieuwsitem over een ongeval waarbij een kind werd doodgereden het woord ‘ravage’ gebruikt had. ‘Als je dit een ravage noemt, welk woord zal je dan gebruiken om over een tsunami te berichten?’, vroeg ze. Van haar heb ik geleerd om vaker weg te blijven van superlatieven en sec te berichten.”

De Vilder: “Ze nam niemand bij de hand om uit te leggen hoe je kijkers moest toespreken, maar ik pikte wel veel op door haar aan het werk te zien. Ondanks die uitgebreide ervaring wilde ze haar kennis in de studio wel nooit etaleren tegenover andere journalisten. Ze stelde hen op hun gemak zodat ze de beste versie van zichzelf konden zijn.”

Leidde haar gezagspositie er dan nooit toe dat ze haar visie doordrukte?

De Vilder: “De finale verantwoordelijkheid voor de uitzendingen ligt bij de eindredacteurs, maar als nieuwsankers hebben we wel een grote impact op hoe het geheel eruitziet. We bepalen mee hoe een intro begint of welk item door tijdsgebrek wegvalt. De mening van Martine was dus ook heel belangrijk, maar ze zei nooit dat het zo en niet anders zou zijn. Ze was een echt consensusfiguur.”

Haar dood raakt ook veel kijkers diep. Wat onderscheidde haar van andere nieuwsankers met een lange staat van dienst?

De Vilder: “Ik beschouw Martine als het eerste anker dat meer was dan een nieuwslezer. Jan Becaus zei ooit dat journaalankers geurloos, kleurloos en smaakloos moesten zijn, maar dat was zij niet. In de studio zat telkens een mens van vlees en bloed. Ze kon de maat van nieuwsfeiten perfect inschatten en oordelen of iets de moeite waard was om te brengen. Ze legde als anker alles helder uit, zowel aan hoog- als laaggeschoolden, en slaagde erin een connectie met de kijker te leggen die bijna persoonlijk aanvoelde. Bovendien deed ze dat alles in perfect Nederlands en zat ze meer dan 40 jaar achter de nieuwsdesk. De omschrijving van een anker past haar goed, ze was een anker in het leven van veel mensen.”

Wim De Vilder: 'Ze legde als anker alles helder uit, zowel aan hoog- als laaggeschoolden, en slaagde erin een connectie met de kijker te leggen die bijna persoonlijk aanvoelde.' Beeld Joris Casaer

Taspinar: “Voor mij is een stukje journalistiek samen met haar gestorven. Er is veel kennis en kunde verloren gegaan. Na al die jaren betekent dat toch het einde van een tijdperk”

De Vilder: “Martine ademde ook Het journaal. Ze was zo betrokken bij het programma dat het een stuk van haar identiteit werd, ze wilde er altijd het beste voor. Nu zijn we de behoeder van onze redactie kwijt en dat is erg zwaar.”

Het zijn woorden waar ze zelf van zou blozen: zelfs haar pensioen wilde ze in 2020 geruisloos laten passeren. Waarom besloten jullie destijds om toch een speciale uitzending voor haar te maken?

Taspinar: “Ze woog zo lang op Het journaal en ze was na al die jaren bijna een deel van het meubilair voor de kijkers geworden. Voor hen zou het ook vreemd geweest zijn als er helemaal niets kwam. We zochten een balans en besloten uiteindelijk om haar pas na het einde van het laatste journaal te verrassen. Ik denk dat ze het stiekem wel apprecieerde, al hadden we het natuurlijk veel grootser kunnen aanpakken als ze daar zelf voor openstond. Je zou een tiendelige reeks over haar kunnen maken.”

Hoe moeilijk was het voor haar om Het journaal na al die tijd los te laten?

De Vilder: “Tijdens de laatste uitzending vertelde ze dat het programma zou blijven bekijken, liefst met een glas witte wijn. Dat deed ze ook effectief, en bij de start van elke nieuwsuitzending dacht ik dat ik tegen haar sprak. Het is een gevoel dat ik enorm zal missen. Ik voel me wat verloren. Ik kan nog tegen haar praten, maar ik weet dat ze niet meer voor de televisie zit.”

U deelde op Instagram een foto waar alle journaalankers een glas drinken met Martine in haar tuin, mevrouw Taspinar. In welke mate hadden jullie na haar pensioen nog veel contact?

Taspinar: “We waren altijd welkom om te gaan wandelen met haar, daar kon ze erg van genieten. Een van de laatste keren dat we haar zagen, was eind mei bij die drink met meerdere journaalankers bij haar thuis. Het was sowieso een bijzondere dag omdat het door ons werkschema niet evident is om zoveel ankers samen te krijgen. Ze was fel vermagerd, maar ze kwam nog energiek over. We voelden toen wel dat het misschien de laatste keer was dat we allemaal samen zouden zijn, maar over de ziekte en sterfelijkheid hebben we niet lang gepraat.”

De Vilder: “Ze had nog veel plannen. Tijdens die bijeenkomst liet ze bijvoorbeeld weten dat er een kans was dat ze ons plots zou moeten wegsturen. Haar schoondochter was hoogzwanger en zij kon op elk moment opnieuw omi worden. Toen ik haar enkele dagen later voor de laatste keer zag op het pensioneringsfeestje van onze collega Johan Tas, vertelde ze daar opnieuw enthousiast over.”

Taspinar: “Martine koesterde nog hoop om te blijven leven. Er was nog zoveel waar ze naar uitkeek. De geboorte van haar jongste kleinkind heeft ze gelukkig nog meegemaakt, de eerste schooldag van een van haar andere kleinkinderen niet. Er zijn vele eerste keren die zij voortaan moet missen en dat vind ik heel droevig. Ze weet het zelf niet meer, maar ik had het haar enorm gegund om tijdens haar pensioen nog langer van haar kinderen en kleinkinderen te genieten.”

Sinds haar overlijden wordt Tanghe door velen ‘een icoon’ genoemd. Hoe kijken jullie daarnaar? Er klinken superlatieven die ze zich door haar bescheidenheid waarschijnlijk zelf niet zou toedichten.

De Vilder: “Ze zou het woord niet graag horen, inderdaad. Maar tegelijkertijd zal er niemand meer komen die kan doen wat zij voor zo’n lange tijd deed. Alleen al omdat televisie steeds minder relevant wordt en nu een van de vele media is. Wat zij deed, is bovendien onnavolgbaar, dus het woord icoon is volgens mij wel degelijk op zijn plaats.”