‘Cohousing voor bejaarden, daar zou de overheid op moeten inzetten’: Vlaams Bouwmeester maakt inspiratiegids voor samenwonen

We moeten af van de typische Vlaamse verkaveling: ze is niet duurzaam en leidt enkel tot veel files. Het moet dichter bij elkaar, in het centrum van de gemeente en stad. Allemaal cohousen dan maar? Zover hoeven we niet te gaan, zegt de Vlaamse Bouwmeester, die een inspiratiegids uitbrengt over samenwonen. ‘Ik wil geen gemeenschappelijke wasplaats waar mensen mijn onderbroeken kunnen zien.’

Het is een cafeetje als een ander, en toch ook weer niet. De cafetaria van het Kortrijkse woon-en-zorgproject De Korenbloem staat open voor iedereen. Dat wil zeggen: behalve de bewoners – ouderen of mensen met (jong)dementie – kunnen ook buurtbewoners gewoon over de vloer komen.

Via deze plek probeert De Korenbloem een link te leggen met de buurtbewoners. “Mensen uit de buurt komen helpen in het woon-zorgcentrum”, zegt Evelien Vandenbroucke van De Korenbloem. “Omgekeerd helpen mensen met jongdementie ouderen in de buurt die bijvoorbeeld hulp nodig hebben met boodschappen.”

De Korenbloem is een van de voorbeelden die Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs in een nieuw boek naar voor schuift als een goed model om meer en beter samen te gaan wonen. Het boek, Samen wonen ontwerpen, dat deze week uitkwam, is een inspiratiegids vol voorbeelden van hoe wonen in Vlaanderen ook anders kan.

Beleggingsmodel

“Eigenlijk is onze traditie van wonen een beetje verziekt”, zegt Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs. “We definiëren wonen als een soort van beleggingsmodel van één individu dat helemaal wordt gedefinieerd door private bekommernissen: ik wil dat niemand binnenkijkt, ik wil alleen in het groen wonen, enzovoort.”

De bouwshift of vroegere betonstop, die stelt dat geen open ruimte meer aangesneden mag worden, dwingt ons om daar anders naar te kijken. Het Vlaamse verkavelingsmodel is niet houdbaar. “Bijvoorbeeld vanuit klimatologisch standpunt”, zegt Pieter T’Jonck, auteur van het boek. “Blijven verkavelen brengt problemen mee op het vlak van verharding, energieverbruik en filedruk. Om nog maar te zwijgen van het moeten isoleren van oude woningen. Door onze zwakke huursector botsen we sociaal dan weer op het probleem van verdringing, zeker in de steden.”

Wieërs en T’Jonck willen mensen doen nadenken over hoe het ook anders mogelijk is. “Nu denken mensen vaak: het is een vrijstaand huis of een appartement”, zegt T’Jonck. “Terwijl er nog zoveel mogelijk is daartussen.”

De Korenbloem in Kortrijk. Beeld Tim Dirven

Cohousen

Het probleem dat Wieërs altijd vaststelt, is dat mensen daar een zekere angst bij hebben. “Ze staan dan altijd op hun achterste poten bij het horen van de term ‘bouwshift’”, zegt hij. “Mensen denken dat hun privacy in het gedrang komt. Vaak gaat het dan over cohousing. Mijn moeder zegt dan altijd: ‘Ik wil geen gemeenschappelijke wasplaats waar mensen mijn onderbroeken kunnen zien.’”

Cohousing is slechts een van de mogelijkheden om mensen dichter bij elkaar te laten wonen. Daarbij moeten we niet altijd denken aan jonge gezinnen die gaan samenwonen, zeggen de auteurs. Ze verwijzen naar een voorbeeld uit Antwerpen. Daar lag enkele jaren geleden het plan op tafel om bejaarden te laten cohousen. Om financiële redenen kwam het project er niet. Toch vindt Wieërs het nog altijd een goed idee. “Op 90-jarige leeftijd samenwonen is toch beter dan alleen in een verkaveling of de fabriek van een woon-zorgcentrum?”, zegt hij. “Eigenlijk zou de overheid daar moeten op inzetten: cohousing voor bejaarden. Dat impliceert meteen ook dat cohousen uit de alternatieve hippiesfeer komt.”

Nog zo’n tussenvorm die best wat meer bekend mag worden in Vlaanderen wat Wieërs betreft: coöperatief wonen. Deze vorm van bouwen is heel goed ingeburgerd in Zwitserland, maar totaal (nog) niet in Vlaanderen. Hier is Wooncoop een van de pioniers. Eigenlijk biedt het mensen een model aan tussen kopen en huren. “Wij bieden een mix tussen de twee aan”, zegt medeoprichter Karel Lootens. “de coöperatie is eigenaar van het pand, mensen huren daar een stukje in. De woonkosten die ze betalen, worden mee bepaald door hoeveel ze investeren in de coöperatie.”

Welk soort project via dit model gebouwd wordt, staat vrij aan de mensen die erop intekenen. In De Wasserij in Berchem komt een groot cohousingproject, waarbij bewoners tuin, wasruimte, berging en fietskot delen. “Maar evengoed is dat gewoon een appartement waarbij mensen enkel een garage en berging delen, zoals in de Bellefleurstraat in Gent”, zegt Lootens.

Ontmoetingen

Meer inzetten op samenwonen hoeft overigens niet per se om nieuwbouw te gaan. Ook het openzetten van twee aangrenzende tuinen zodat kinderen meer kunnen samenspelen, is iets wat de Vlaamse Bouwmeester aanmoedigt – hij doet het immers zelf. “Evengoed kan ik me inbeelden dat eigenaars van private woningen aan een pleintje het lokaal bestuur ervan kunnen overtuigen om een bankje en appelbomen te zetten”, zegt hij.

Het opzetten van toevallige ontmoetingen, daar is het de Wieërs en T’Jonck eigenlijk om te doen. “Architectuur zo gebruiken dat je mensen tegenkomt in een gemeenschappelijke tuin en bijvoorbeeld vraagt of je niets moet meenemen uit de supermarkt”, zegt Wieërs. “Vragen we mensen naar hoe ze woonkwaliteit omschrijven, dan hebben ze het heel vaak over goede buren. Maar niemand denkt eraan om de ruimte zo te organiseren dat je die ook daadwerkelijk ontmoet.”