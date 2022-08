Coely op Pukkelpop 2022: Hail to the queen! ★★★★☆

“Vier jaar. Viér jaar…” Coely leek niet te begrijpen waar al die tijd heen was gegaan. Al werd die periode ingekleurd door een tour, zwangerschap en pandemie. Ze schudde even het hoofd, om dan triomfantelijk te vervolgen: “But… I’m back!” Waarna ze met evenveel convictie haar comeback-single ‘Run It Up’ inzette voor een stomende parochie. Rapper Albi X sloot zich na die song overigens aan bij die joelende parochianen op de voorste rij. In het rijtje van bondgenoten op het podium sloten nadien ook trouwe luitenanten als Yann Gaudeuille (‘The Rise’) en DVTCH NORRIS aan. Die laatste bleef als een opgejaagde springbok alle hoeken van het podium verkennen. Qua oeverloze energie moest hij hooguit de duimen leggen voor Coely zelf.

Beeld Stefaan Temmerman

Grootste publiekslieveling van de avond bleek niettemin de blonde gitarist - denk aan Machine Gun Kelly minus het opgeblazen ego - die zich in het gevlei werkte met loeiende gitaarsolo’s, waarin hij het liefst op een ouderwets eighties-shredden zette. Eerlijk? In hiphop hebben we die liefde voor dwangmatig gefröbel à la Steve Vai altijd een dubieus nevenverschijnsel gevonden. Maar nóg eerlijker? Aan de withete publieksreacties te merken, hadden we evengoed verongelijkt kunnen zitten fezelen in de woestijn.

Halfweg de show moest de plankenvloer er zelfs ei zo na aan geloven toen Coely de aanzet gaf tot een surplacende stampede. En dan moest het gewisse orgelpunt ‘Celebrate’ nog de Dance Hall in de hens zetten. Niettemin was het meest emotionele ogenblik geserveerd voor ‘Is Everybody Out There’ waarin Coely haar innerlijke wanhoop buiten probeerde te dragen. Dat deed ze met een klok van een stem die de kracht had om de blutsen uit je ziel te walsen, maar ook met een van pijn vertrokken gezicht dat verried dat ze zich wel eens vaker dan haar lief is in de kelder van d’r eigen gedachten bevond en de lichtschakelaar niet terugvindt.

Spectaculair concert, superieure show. Hail to the Queen!

Beeld Stefaan Temmerman