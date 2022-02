Code oranje komt steeds dichterbij: binnen én buiten de Wetstraat groeit roep om versoepelingen

Overal in Europa gaan de coronamaatregelen geheel of ten dele op de schop. Bij ons blijft daarentegen de hoogste alarmfase van kracht. Maar zowel binnen als buiten de regering groeit de roep om versoepelingen.

Het zijn de Franstalige groenen van Ecolo die donderdag het eerste politiek schot voor de boeg losten. Federaal vicepremier Georges Gilkinet vindt dat het tijd is om terug te keren naar een vorm van normaliteit. Terugschakelen van code rood naar code oranje is daarbij het minimum, zegt hij in Le Soir.

Elders in de federale regering wordt meewarig gereageerd op de sortie van Gilkinet. Profileringsdrang, heet het op verscheidene kabinetten. “Ik zou niet weten wat het anders is.” En: “Wie als eerste naar buiten komt, is later altijd de peetvader.”

Er wordt ook gespeculeerd dat de groenen op deze manier een deel van hun kiespubliek willen paaien, namelijk de veeleer linkse cultuursector. Zeker in Franstalig België is de cultuurwereld allesbehalve te spreken over de coronabarometer en de bijhorende maatregelen. Onder meer concerten waar gedanst wordt, zijn op dit moment nog verboden.

“Om veilig te versoepelen hebben we afspraken gemaakt voor een stappenplan op basis van een barometer. Ik ben een beetje verbaasd als ik nu pleidooien hoor om die nu al in de vuilbak te gooien”, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) donderdag in de Kamer.

Optimistisch

Feit is wel dat een groot deel van de federale ploeg kansen ziet om wat maatregelen te versoepelen. Ook de regeringstop is optimistisch gestemd. Een scenario zoals in Denemarken, waarbij alle maatregelen in één keer gelost worden, zit er bij ons niet aan te komen. “Maar er is wel een barometer die toelaat om een aantal dingen te versoepelen. En er zijn ook domeinen die buiten de barometer vallen, zoals telewerk”, klinkt het op de Zestien.

Maar wanneer het zover zou kunnen zijn, is nog koffiedik kijken. Een nieuw Overlegcomité is nog niet gepland. De voorbije dagen werd 11 februari genoemd als mogelijke datum, maar een definitieve beslissing wordt pas volgende week genomen. In het Vlaams Parlement speculeerde minister-president Jan Jambon (N-VA) dat er mogelijk pas een Overlegcomité komt als de cijfers versoepelingen toelaten.

Een redenering die hout snijdt, klinkt het bij de federale regeringstop. Nu de samenleving reikhalzend uitkijkt naar versoepelingen, heeft het weinig zin om een Overlegcomité samen te roepen dat de maatregelen enkel bevestigt. Dan kan er beter een weekje gewacht worden. Want de verwachting is dat het niet lang meer zal duren voor het Overlegcomité met goed nieuws kan komen.

Of toch? Terwijl omikron voor een ongeziene besmettingsexplosie zorgt, bleef de bezetting op intensieve zorg wel dalen. Maar daar is deze week een einde aan gekomen. Sinds enkele dagen zit de ic-bezetting weer in stijgende lijn. Maar niemand lijkt zich daarover grote zorgen te maken – niet de Wetstraat, en niet de adviserende experts. Met het aantal hospitalisaties van de voorbije weken was het te verwachten dat het drukker zou worden op intensieve zorg. Maar een enorme stijging zal niet meer komen, klinkt het – net zoals in andere landen omikron evenmin de ic-afdelingen overspoeld heeft.

Bovendien stijgt het aantal ic-patiënten dat beademing nodig heeft (nog) niet mee. “De graad van de ernst van de opname lijkt dus af te nemen”, zegt Marcel Van der Auwera, voorzitter van het comité dat de ziekenhuisbezetting monitort. “De lichte stijging op ic is niet onverwacht gezien ook de opnamecijfers de afgelopen weken zijn toegenomen. Nu die stagneren, hopen we op een verdere daling op intensieve vanaf volgende week.”

Ook op het coronacommissariaat is de analyse dat omikron niet meer voor rampen zal zorgen in de ziekenhuizen. Coronacommissaris Pedro Facon houdt er eveneens rekening mee dat de belangrijkste cijfers volgende week een kentering omlaag maken. Toch pleit Facon voor omzichtigheid. Nog maar twee weken geleden werd overeengekomen dat de barometer in code rood zou starten, en nu al vragen sommige beleidsmakers forse versoepelingen. “Het is allemaal nog een beetje voortijdig. We hebben ons al vaker laten verrassen door het virus.”

De coronacommissaris heeft niettemin zijn team de opdracht gegeven voorbereidingen te treffen voor een snelle afschaling van systemen zoals de testcapaciteit en de contacttracing. Facon wil vooral dat er een plan klaarligt voor het geval deze systemen later toch weer op volle toeren moeten draaien.

Covid Safe Ticket

Een van de belangrijkste vragen voor het volgende Overlegcomité zal draaien rond drie letters: CST. Het Covid Safe Ticket zit de laatste weken helemaal in het verdomhoekje, nu verscheidene internationale studies steeds meer vraagtekens hebben geplaatst bij het nut van een coronapas tegen een variant zo besmettelijk als omikron.

Maar zeker in de federale regering is er allesbehalve consensus dat het CST daarom ook meteen moet verdwijnen. De coronapas zorgt er nog steeds voor dat mensen met een positieve PCR-test niet toch op café gaan zitten. Bovendien maakt het CST deel uit van de logica waarop de barometer is gebouwd. In fase oranje kunnen mensen bijvoorbeeld aan bepaalde activiteiten enkel deelnemen met een geldig CST. Zonder coronapas moet ook de barometer dus deels herdacht worden.