Code oranje in provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Henegouwen: ‘Ook in gele gebieden kunnen zeer zware windstoten voorkomen’

Aanvankelijk was code oranje vanaf 21 uur enkel aan de kust ingesteld. Maar “meerdere modellen zijn pessimistischer geworden voor het binnenland”, meldt weerman David Dehenauw op Twitter. “We plaatsen enkele provincies in oranje. Maar ook in de gele gebieden kunnen plaatselijk zeer zware maar kortdurende windstoten voorkomen laat vanavond en begin van de nacht.”

Zondagavond en in het begin van de nacht trekt een actief koufront van west naar oost, met plaatselijk onweer, korrelhagel en zware tot zeer zware windstoten. Na de doortocht van het koufront zijn nog lokale buien met felle windstoten mogelijk. Aan de kust en in het westen van België kunnen die windstoten oplopen tot 100 à 125 kilometer per uur.

Het verschil met storm Eunice is volgens het KMI dat de felste rukwinden van zeer korte duur zijn en zich plaatselijk voordoen, tijdens buien. Er is wel nog altijd schade of hinder mogelijk.

De Lijn schrapt kusttram, NMBS monitort situatie

Infrabel monitort in samenwerking met het KMI de weerstoestand nu opnieuw code oranje wordt afgekondigd. De snelheid van treinen die van Brugge naar Oostende, Blankenberge, Zeebrugge en Knokke rijden, zal vanaf 19 uur beperkt worden tot 80 kilometer per uur. De snelheidsbeperking geldt telkens in beide richtingen, en dat tot het einde van de treindienst.

Herstellingswerken aan de bovenleiding tussen De Panne en Lichtervelde gaan zondag nog verder, maar die spoorlijn was dit weekend sowieso buiten dienst voor geplande werkzaamheden. Er rijden vervangbussen voor de reizigers.

De kusttram van De Lijn zal vanaf 19.30 uur niet meer rijden tussen Oostende en Westende. Er zullen vervangbussen rijden, meldt de vervoersmaatschappij.Ook maandag zal de kusttram onderbroken zijn tussen de twee badplaatsen.

Komende dagen

Na de storing wordt het wisselend bewolkt met nog fikse buien die in de Hoge Ardennen onder de vorm van (smeltende) sneeuw vallen. De buien kunnen ook gepaard gaan met korrelhagel en onweer. De minima liggen morgenochtend tussen -1 graad in de Hoge Venen en 6 graden aan zee.

Morgen wordt het, onder impuls van een nieuwe stormdepressie boven de Noordzee, onstabiel en onstuimig met afwisselend opklaringen en buien. Deze buien kunnen soms intens zijn met kans op korrelhagel en mogelijk een onweer. In de Ardennen zijn de buien ook nog winters van aard met in de Hoge Venen mogelijk een accumulatie van verschillende cm sneeuw. De maxima liggen tussen 2 à 3 graden in de Hoge Venen en 9 à 10 graden in Vlaanderen. De wind wordt in het binnenland vrij krachtig tot krachtig en aan zee zeer krachtig tot stormachtig uit zuidwest tot west, in de namiddag ruimend naar noordwest. De rukwinden lopen op tussen 80 en 100 km/u of nog wat meer aan zee en tijdens de felste buien.

Dinsdag begint de dag op de meeste plaatsen met opklaringen. In de loop van de dag trekt een storing vanaf het westen door het land en wordt het geleidelijk zwaarbewolkt met in de namiddag regen. De maxima liggen tussen 4 à 5 graden in de Hoge Ardennen en 9 à 10 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot soms zeer krachtig uit zuidwest, ruimend naar west tot zuidwest.

Woensdag zou een mobiele hogedrukwig voor droog en overwegend zonnig weer zorgen. In de Hoge Ardennen is er ‘s morgens aanvankelijk lage bewolking mogelijk. De maxima liggen tussen 6 en 10 graden bij een zwakke tot matige wind die krimpt naar zuid tot zuidwest.