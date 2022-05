Code oranje in provincies Luik en Luxemburg wegens hevige onweersbuien, elders code geel

Er trekt vanaf de middag een intense regen- en onweerszone van zuidwest naar noordoost over ons land, klinkt het bij het meteorologisch instituut. “De onweersbuien kunnen gepaard gaan met lokaal zeer zware windstoten en hagel. De criteria voor code oranje voor neerslag (31-50 mm in 1 uur of 41-60 mm in 6 uur) of rukwinden (minstens 90 km/u) worden wellicht voldaan (in een voldoende groot gebied) in de provincies Luik en Luxemburg, maar ook elders kunnen onweders lokaal fel zijn”.

In de Vlaamse provincies zal code geel van kracht zijn vanaf 12 uur, tot 15 uur in West-Vlaanderen, 16 uur in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, en 17 uur in Antwerpen en Limburg. Tegen de avond zal het opnieuw droger worden. De maxima schommelen van 18 graden in de kuststreek tot 27 graden in Belgisch Lotharingen.

Beeld KMI

Komende nacht verlaten de laatste buien ons land via Duitsland en Nederland en verschijnen er brede opklaringen. In de loop van de nacht ontstaan er lage wolken. De minima dalen naar waarden tussen 7 en 13 graden.

Zaterdag krijgen we een afwisseling van zonnige perioden en wolken. Het is zacht en meestal droog bij maxima van 16 tot 20 graden.

Zondag is het zonnig met soms enkele hoge wolkenvelden. Het blijft droog bij maxima tot 22 graden. Aan zee zorgt een zeebries voor koelere maxima tot 17 graden.

Maandag wordt het wisselvallig met buien en kans op lokaal onweer. De maxima liggen tussen 17 graden aan zee en 22 graden in de Kempen. Dinsdag hangen er veel wolken en valt er vooral na de middag hier en daar nog een bui, de meeste in het binnenland. Het is koeler met maxima die nog zo’n 17 graden halen in het centrum.