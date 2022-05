Code geel voor rukwinden en hagel in het hele land, morgen mogelijk code oranje

Vanochtend waren er al onweersbuien in het westen en het centrum van het land. In de namiddag is het wisselvallig met opklaringen en buien. De buien kunnen lokaal intens zijn en gepaard gaan met onweer, mogelijk ook met fikse windstoten en hagel, zegt het KMI. Lokaal kan er 10 tot 20 liter neerslag vallen per vierkante meter.

In de loop van de namiddag verplaatsen de buien zich naar het oosten en verbetert het weer in het westen. De maxima schommelen van 19 graden aan zee tot 28 graden in Belgisch Lotharingen. De wind waait zwak tot matig.

De nacht begint overwegend droog, maar in de loop van de nacht ontwikkelen er zich lokaal opnieuw onweersbuien ten zuiden van Samber en Maas. De minima liggen tussen 10 en 15 graden.

Vrijdag bereiken al snel nieuwe buien met onweer of regenvlagen ons land vanaf de Franse grens. Plaatselijk is er kans op sterke windstoten en er kan veel neerslag vallen. In sommige streken kan er tijdens de meest intense onweers- of regenbuien op een uur tijd meer dan 40 liter neerslag vallen per vierkante meter, zegt het KMI. “Indien deze voorspellingen bevestigd worden is de kans zeer reëel dat de waarschuwing opgeschaald wordt naar oranje”, voegt het meteorologisch instituut toe.

De code geel geldt in Vlaanderen en Brussel momenteel vanaf 9 uur tot in de late namiddag. Dan zou het over het westen droger moeten worden met opklaringen. De maxima schommelen vrijdag van 16 graden aan de kust tot 27 graden in Belgisch Lotharingen.

Vrijdagnacht zullen de laatste buien het land verlaten richting Nederland en Duitsland. Eerst verschijnen er opklaringen, later ontstaan er lage wolken. De minima dalen naar waarden tussen 7 en 13 graden.

Tijdens het weekend zou het droog moeten blijven, met regelmatig zon. De maxima zullen dan rond de 20 graden liggen. Na het weekend wordt het weer wisselvalliger met buien en kans op lokaal onweer.

Beeld Joris Van Gennip

Noodnummer

De onweersbuien in onze contreien zijn het gevolg van de aanvoer van vochtige en warme luchtmassa’s uit het zuidwesten van Europa. De luchtstroming wordt daardoor eerder onstabiel. Je kan het onweer live volgen via deze onweerradar van NoodweerBenelux.

De FOD Binnenlandse Zaken activeert tijdelijk het nummer 1722. Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Bel alleen 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.