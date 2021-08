Nieuws Weerbericht

Code geel voor hevige onweersbuien met rukwinden, ondergelopen straten in Wetteren en Halle

De Moerstraat in Wetteren. Beeld RV

Het KMI waarschuwt vandaag voor onweer. In alle provincies is tot zeker deze namiddag code geel van kracht. In de provincies Limburg en Antwerpen zelfs tot vanavond. Plaatselijk kan er in één uur tijd 10 tot 20 liter regen per vierkante meter vallen. In Wetteren zorgde extreem regenweer voor ondergelopen straten.