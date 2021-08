Code geel vandaag: hier worden onweersbuien verwacht

De buien zullen morgen van west naar oost over het land trekken. Het KMI heeft voor het hele land, behalve de kustregio, code geel uitgevaardigd.

In het oosten vallen de buien pas in de loop van de namiddag en in Belgisch Lotharingen pas eerder zondagavond. Aan de kust komt er in de namiddag meer zon, maar blijft een bui nog altijd mogelijk, zo meldt het KMI. Het is vrij koel bij maxima van 17 tot 22 graden. De wind waait matig uit west tot zuidwest, in de latere namiddag ruimend naar west tot noordwest.

Zondagavond en volgende nacht vallen er nog plaatselijke buien, aanvankelijk met kans op onweer. Het blijft vaak bewolkt en het is nevelig. In de loop van de nacht verwachten we over het centrum en het noorden opnieuw meer buien of perioden van regen. De wind wordt zwak uit veranderlijke richtingen bij minima van 10 tot 14 graden.

Maandag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met op vele plaatsen perioden van regen of buien, eventueel met enkele donderslagen. In de namiddag kan het over de noordelijke landshelft meestal droog worden. De maxima liggen tussen 17 en 19 graden in de Kuststreek alsook in de Hoge Ardennen, en schommelen tussen 19 en 21 graden elders. De wind is overwegend zwak uit veranderlijke richtingen. Aan zee is de wind soms matig uit noord tot noordoost, in het zuiden van het land uit west tot zuidwest.

Via het tijdelijk geactiveerde nummer 1722 kunnen aanvragen worden ingediend voor hulp van de brandweer bij storm- en waterschade, bijvoorbeeld voor ondergelopen kelders of wateroverlast op de weg. Binnenlandse Zaken vraagt wel om bij voorkeur het e-loket 1722.be te gebruiken. Het noodnummer 112 dient enkel voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.