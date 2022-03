Code geel gaat vanaf maandag 7 maart in: deze (weinige) coronamaatregelen blijven nog over

Bij code geel, de laagste fase van de coronabarometer, is zowel de epidemiologische situatie als de druk op de ziekenhuizen onder controle. Om over te schakelen moeten er minder dan 300 patiënten op de afdelingen intensieve zorg liggen en mogen er op dagbasis niet meer dan 65 ziekenhuisopnames zijn. Nog niet alle coronacijfers zitten onder de vooropgestelde drempels, maar ze blijven wel dalen. En dus heeft het Overlegcomité alvast beslist om vanaf maandag van oranje naar geel over te schakelen.

Deze maatregelen blijven over:

• Op het openbaar vervoer, in rusthuizen en in ziekenhuizen blijft het verplicht om een chirurgisch of FFP2-masker te dragen.

• Wie naar ons land reist vanuit een land dat niet op de witte lijst van de EU staat, moet een Passenger Locator Form (PLF) invullen en indienen.

• Voor publieksactiviteiten binnen en in de horeca blijft het gebruik van de CO2-meter met een risico-analyse en een bijbehorend actieplan voor luchtzuivering verplicht. Voor afgesloten tenten of overdekte terrassen gelden de binnenluchtnormen.

Dit zijn de versoepelingen:

Horeca

• Naast klanten mag nu ook het horecapersoneel het mondmasker thuis laten bij code geel. Een FFP2-masker wordt wel nog aangeraden voor medisch kwetsbare mensen, zowel binnen als buiten.

• Wijst de barometer naar ‘geel’ dan moet u niet langer een Covid Safe Ticket op zak hebben om op café of restaurant te gaan. Ook bij de ingang van discotheken moet de coronapas niet getoond worden.

• Zowel voor discotheken als voor cafés en restaurants is er geen sluitingsuur. Je mag ook met zoveel vrienden aan tafel – of de toog – zitten of staan als je wil.

Publieksactiviteiten

• Bij alle binnen- en buitenevenementen is vanaf maandag het dragen van een mondmasker niet langer verplicht. Je hoeft dus geen mondmasker op in het theater, de bioscoop, bij een concert of bij een voetbalwedstrijd. Voor medisch kwetsbare mensen blijft een FFP2-masker aangeraden.

• Net als in de horeca, moet je geen Covid Safe Ticket meer kunnen voorleggen bij publieksactiviteiten.

• De nog bestaande capaciteitsbeperkingen bij evenementen verdwijnen.

Vrijetijdsactiviteiten

• Ook voor vrijetijdsactiviteiten verdwijnt het mondmasker bij code geel, zowel binnen als buiten. Hieronder vallen activiteiten in groepsverband, zoals workshops, repetities, sportactiviteiten, jeugd- en sportkampen.

• Wie deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten moet vanaf maandag geen Covid Safe Ticket op zak hebben.

• Terwijl bij code oranje activiteiten binnen met maximaal 200 mensen mochten plaatsvinden, is dat nu onbeperkt. Ook buiten is er geen beperking op de capaciteit.

• Bij activiteiten binnen moet wel extra aandacht zijn voor ventilatie. Maar een CO2-meter is niet in verplicht in bijvoorbeeld een lokaal van de jeugdbeweging.

Reizen

• Wie van binnen de Europese Unie naar ons land reist, zal vanaf vrijdag 11 maart geen Passenger Locator Form (PLF) meer hoeven in te vullen, behalve voor reizigers die vanuit een derde land reizen dat niet op de witte lijst van de EU staat.

Mondmaskerplicht

• In alle genoemde scenario’s blijft het dragen van een mondmasker wel aangeraden voor mensen die medisch kwetsbaar zijn.

• In winkels en supermarkten hoeven klanten vanaf maandag geen mondmasker meer te dragen.

• Ook op scholen zal de mondmaskerplicht waarschijnlijk vervallen.

• Op het openbaar vervoer en in ziekenhuizen en rusthuizen blijft de mondmaskerplicht gelden.