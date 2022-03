Code geel gaat in, maar wat met testen en quarantaine?

Afgelopen week werden dagelijks nog meer dan 35.000 covidtests afgenomen. Dat is flink minder dan de 120.000 dagelijkse staalnames anderhalve maand terug, maar nog steeds genoeg om de overheid handenvol geld te kosten. Nu de coronabarometer naar code geel schakelt en zo goed als alle maatregelen geschrapt worden, buigen de ministers van Volksgezondheid zich woensdag over een nieuwe teststrategie.

Grosso modo zijn er twee scenario’s: ofwel wordt er nog even vrij uitgebreid getest, ofwel worden de coronatests teruggebracht tot een waakstand. Daarbij zouden dan bijvoorbeeld wel nog ernstig zieke patiënten getest worden. “Wellicht gaan we naar een soort surveillance, waarbij we via een netwerk van huisartsen de vinger aan de pols houden,” zegt biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt), die lid is van de adviesraad GEMS.

Nieuwe variant?

In ieder geval zou het niet de bedoeling zijn om meteen alle coronatests te stoppen. Daarvoor is er nog te veel onzekerheid: de epidemie lijkt nu wel onder controle, maar heel wat beleidsmakers wachten met een bang hart af hoe we er in oktober zullen voorstaan. Worden we dan opnieuw bij het nekvel gegrepen door een nieuwe, erg ziekmakende variant? Door de besmettingen nog een tijd op te volgen, moet vermeden worden dat we alarmsignalen te laat oppikken.

Ook de isolatie- en quarantaineregels staan op de agenda van de vergadering woensdag. Wellicht wordt daar gekozen voor een soort aanbeveling: wie zich zoek voelt, blijft beter thuis. Strikte isolatie bij een positieve coronatest lijkt in code geel nog moeilijk houdbaar.

Viroloog en GEMS-lid Marc Van Ranst (KU Leuven) waarschuwt dat er nog wel meer losse eindjes zijn. “Wat met de vaccinaties en de vaccinatiecentra bijvoorbeeld? Er zullen in de toekomst nog altijd mensen gevaccineerd moeten worden, maar niet elke huisarts kan die vaccins lange tijd opslaan. En wat met de antivirale middelen? Hoeveel willen we daarvan aankopen, en wanneer willen we die inzetten? Het is dan wel code geel, maar het huiswerk is nog niet af.”