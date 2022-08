Coach Karel Geraerts optimistisch over kansen tegen Rangers: ‘Zij zijn grote favoriet, maar Union zal geen plankenkoorts hebben’

Geraerts blikte ontspannen vooruit op het Europese treffen morgen in het stadion van OH Leuven. De geslaagde competitiestart met vier op zes tegen STVV en Charleroi staat daar niet los van. “Ik ben daar blij om, want dat was zeker niet evident, terwijl iedereen rond de spelers al wat over de Rangers aan het spreken… Wel nu mogen de spelers er ook zelf over discuteren en praten. De match is er, en over de motivatie maak ik me geen zorgen. Het gaat om de Rangers, het gaat om de Champions League, dat volstaat.”

De matchsverhoudingen zijn duidelijk. “Rangers FC de grote favoriet”, zegt Geraerts. De Schotse topclub speelde vorig seizoen nog de finale van de Europa League en heeft een zoveel groter budget. De faam van de club kan ontzag loswekken bij de spelers van Union. Afgelopen vrijdag na Charleroi zei Siebe Van Der Heyden nog dat hij eerder tegen de Rangers alleen op Playstation heeft gespeeld, en dat het nu voor écht is.

Union bereidde zich maandagochtend op training in Leuven voor op de CL_voorronde. Beeld Laurie Dieffembacq / BELGA

Maar Geraerts vreest niet dat de spelers mentaal teveel onder de indruk zouden zijn van de opponent. “Dit Europees voetbal is de volgende stap in ons project. De spelers hebben dit verdiend door zo goed te presteren. Rangers is een grote club. De spelers mogen deze club kennen van Playstation en zullen ze kennen van televisie, dat is allemaal goed en wel, maar morgen is het aan hen op het veld. Ik ben ervan overtuigd dat ze zonder vrees of plankenkoorts op het veld zullen staan. We mogen niet vergeten dat ook wij enkele spelers met internationale ervaring tellen: Moris met Luxemburg of Teuma met Malta, Nieuwkoop met Feyenoord en Vanzeir en Van Der Heyden met de Rode Duivels. Andere spelers hebben in Engeland gevoetbald. We starten niet zonder ervaring.”

Geraerts heeft Rangers FC uitvoerig geanalyseerd. “Het is geen typische Schotse ploeg die zoals twintig jaar geleden kick en rush speelde met lange ballen”, zegt hij. “Van Bronckhorst laat zijn ploeg voetballen van achteruit, met veel beweging, combinaties en offensieve impulsen. Ze hebben goede spelers in alle linies. Dat ze met Matondo een van de beste spelers vorig seizoen in België kunnen strikken, zegt iets over hun potentieel. Ons respect voor de Rangers is heel groot. Maar of het nu om een trainingswedstrijd, competitie of Europees voetbal gaat, eenmaal op het veld wil ik de overtuiging zien om te winnen. Dat zal tegen de Rangers niet anders zijn.”

Doelman Moris en trainer Geraerts op een persmoment in Leuven. Beeld Photo News

Nog 500 tickets, en dan uitverkocht

Zoals bekend kan Union zijn heenwedstrijd wel niet thuis in het Dudenpark afwerken, wegens Europees niet conform aan de UEFA-regels. Union wijkt uit naar het stadion van OH Leuven, dat ook wel goed zal vollopen. 7000 van de 7500 beschikbare tickets voor de thuisploeg waren deze maandagmiddag al verkocht, de verkoop van de resterende tickets zou nog tot ‘s avonds lopen. Vanuit Schotland zouden zo’n 1.500 à 2.000 fans de oversteek naar België maken.

“Natuurlijk had ik veel liever thuis gespeeld”, zegt Geraerts. “Veel ploegen ‘verschieten’ als ze in Union komen spelen. Maar Leuven is ook een goede keuze, met een heel goed veld, en het publiek zit er kort op. Dit is nog altijd attractiever dan in een half gevuld Koning Boudewijnstadion voetballen.”