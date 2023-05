‘CNN zou zich moeten schamen’: zender onder vuur nadat Trump uur lang live op tv met leugens strooit

Het door CNN georganiseerde gesprek - een zogenoemde ‘town hall’, waarbij het publiek ook vragen kan stellen - vond plaats slechts een dag nadat een jury in New York Trump aansprakelijk stelde voor seksueel misbruik en smaad in de zaak rond schrijfster E. Jean Carroll. Het was Trumps eerste optreden op CNN sinds 2016.

Moderator Kaitlin Collins zette Trump meteen onder druk over de presidentsverkiezing van 2020, waarvan hij nog steeds beweert dat hij de echte winnaar was. “Tenzij je een heel dom persoon bent, zie je wat er gebeurt”, zei hij. “De meeste mensen begrijpen wat er gebeurd is. Het was een gemanipuleerde verkiezing en het was een schande dat we dat moesten meemaken.”

Tijdens het 70 minuten durende interview prees Trump ook de relschoppers die op 6 januari 2021 het Capitool bestormden (“Het was een prachtige dag”), weigerde hij Oekraïne te steunen (“Ik wil dat iedereen stopt met sterven, Russen en Oekraïners”) en dreef hij de spot met de vrouw die hij 5 miljoen dollar moet betalen voor seksueel misbruik en smaad (“Ze is gek”).

Trump loog ook over de geheime documenten die hij bewaarde in zijn huis in Florida. Hij vertelde Collins dat hij het recht had dergelijke documenten mee te nemen op grond van de Presidential Records Act. Die wet bepaalt dat alle presidentiële dossiers eigendom zijn van de Verenigde Staten - niet van een voormalige president.

Op een bepaald moment werden de discussies zo fel dat Trump de CNN-moderator aanviel. Toen Collins hem wees op onwaarheden, zei hij: “Je bent een vervelend persoon.” Zijn uithaal ontlokte applaus van het overwegend Republikeins gezinde publiek.

Journalisten kijken naar de 'town hall' van CNN, waarin oud-president Trump een uur lang onbeschaamd de ene leugen aan de andere reeg. Beeld AFP

Veroordeeld

De ‘town hall’ van CNN werd vorige week al meteen na de aankondiging ervan veroordeeld.

Michael Fanone, een oud-politieagent die werd aangevallen tijdens de rellen van 6 januari 2021 en nu CNN-analist is, zei in een essay in Rolling Stone dat het voelde als een “sucker punch” dat zijn huidige werkgever de man uitnodigde wiens aanhangers hem op 6 januari het ziekenhuis in sloegen. Hij uitte kritiek op “het behandelen van de ex-president als een normale kandidaat die geen mensen heeft laten vermoorden tijdens zijn poging om een einde te maken aan de democratie”.

Democratisch volksvertegenwoordiger Alexandria Ocasio-Cortez stelde na afloop van het vraaggesprek dat CNN zich “zou moeten schamen”. “Iedereen wist precies wat er ging gebeuren. Ze brachten een slachtoffer van seksueel misbruik in gevaar voor kijkcijfers. Dit was een keuze om leugens te verspreiden over de verkiezingen en de gebeurtenisen van 6 januari. Het was beschamend.”