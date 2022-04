City wint van Real na spektakelstuk met zeven doelpunten

De Bruyne (2.) bezorgde City een droomstart. Na amper 93 seconden maakte hij er op voorzet van Mahrez met het hoofd al 1-0 van. Een clubrecordje, want de ‘Cityzens’ scoorden nooit sneller in de Champions League. Real was nergens en slikte na nog geen twaalf minuten al de 2-0. De Bruyne - alweer hij - bediende Gabriel Jesus (11.), die makkelijk Alaba aftroefde en van vlakbij voorbij Courtois schoof. Nog een clubrecordje overigens, want nooit eerder slikte de Koninklijke twee tegendoelpunten in de eerste twaalf minuten van een Champions League-partij.

De Engelsen bleven domineren en leken op weg naar een monsteroverwinning, maar dat was buiten Karim Benzema (33.) gerekend. Uit het niets maakte hij de aansluitingstreffer. Mendy bracht voor vanop de flank, de Franse spits joeg in één tijd zijn dertiende Champions League-treffer van het seizoen tegen de netten.

Na de pauze ging City meteen op zoek naar de 3-1, en die kwam er ook na minder dan tien minuten. Na een afgemeten voorzet van Fernandinho kopte Phil Foden (53.) het leer voorbij een kansloze Courtois. De reactie van Real volgde onmiddellijk. Vinicius kwam met een knappe actie op de proppen, speelde door de benen van Fernandinho en legde vervolgens zelf de aansluitingstreffer koeltjes in de verste hoek.

De Madrilenen leefden even op van de hoop, maar een dik kwartier voor tijd onderstreepte Bernardo Silva (74.) nog eens wie de betere ploeg van de avond was. Met een heerlijk afstandsschot vanuit een moeilijke, scherpe hoek maakte hij er 4-2 van. En nog gaven de bezoekers zich niet gewonnen. Na een handsbal van Laporte ging de bal op de stip. Wie anders dan Benzema (82.) nam plaats achter de bal en maakte er met een gedurfde panenka 4-3 van. Met zijn veertiende treffer gaat hij Robert Lewandowski, die met Bayern München al uitgeschakeld is, voorbij in de topschuttersstand. Een gelijkspel uit de brand sleepten lukte Real niet meer, maar alles is nog speelbaar in de terugwedstrijd op woensdag 4 mei in Madrid.