Cijfers over alcohol in het verkeer stagneren: ‘Jongeren rijden verstandiger’

Het aantal ongevallen stijgt en drugs- en alcoholovertredingen stagneren, schrijft Gazet van Antwerpen. Werken de vele campagnes dan niet?

“De resultaten van Wodca (de controleacties in de provincie Antwerpen, JC) geven natuurlijk nooit een perfect beeld, zoiets correct meten is zowat het moeilijkste dat er bestaat. Sommige jaren gebeuren er meer zware verkeersovertredingen maar controleren we minder, soms is dat net omgekeerd.”

Maar er is toch wel een groot probleem met onder invloed rijden?

“Natuurlijk wel, dat merk ik dagelijks. Vooral drugs baren me zorgen. De drugsproblematiek overstijgt intussen die van alcohol, de voorraad in Antwerpen lijkt wel onuitputtelijk.

“In het verkeer voeren we campagnes tegen alcohol, sommigen opperen zelfs voor nultolerantie, maar hoorde u ooit al iets gelijkaardigs over drugs? Men moet met twee maten en twee gewichten rekenen. Bijvoorbeeld in de discussie over een mogelijke legalisering van zogenoemde softdrugs is verkeersveiligheid nooit een argument. Op de manier blijven verkeersongevallen inderdaad jaar na jaar stijgen. Ik moet zeggen, de verontwaardiging is toch maar zeer selectief.”

Er bestaan toch controles en straffen voor druggebruik in het verkeer?

“De technische en juridische omkadering voor het vaststellen van drugsintoxicatie blijft veel te ingewikkeld. Alcohol detecteren agenten in enkele seconden. Bij drugs moeten ze eerste een ellenlange lijst van symptomen kunnen afvinken, alvorens controleurs nog maar een speekseltest of bloedanalyse mogen afnemen. Dat is te gek voor woorden. Als iemand onder invloed lijkt, moet je die meteen kunnen controleren, bij lachgas bijvoorbeeld heb je maar enkele tientallen seconden, anders traceer je het nooit. Maar neen, eerst moet een agent 20 minuten schrijven, natuurlijk dat het cijfer van drugs in het verkeer dan laag ligt.”

Toch loopt 50 procent van de gecontroleerden tegen de lamp?

“Dat cijfer zegt niets aangezien agenten al quasi zeker moeten zijn van intoxicatie voor ze mogen controleren. Er zijn ook veel gebruikers die door de mazen van het net glippen, heel wat preparaten beïnvloeden het uiterlijk van de gebruiker weinig.”

Hoe ziet u de Wodca-cijfers evolueren?

“Daar wil ik twee dingen over kwijt. Ten eerste merk ik dat jongeren verstandiger rijden, ze houden zich over het algemeen beter aan de alcohol- en drugsregels in het verkeer. Die indruk heb ik althans.

“Ten tweede hangen de toekomstige cijfers af van de wetgeving. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) is voorstander van een rijbewijs met puntensysteem (een methode waarbij bestuurders beginnen met een score van twaalf en punten verliezen per begane overtreding, JC). Als dat er ooit komt, verwacht ik net als in andere landen een stevige daling van het aantal ongevallen. Als je maar drie punten meer hebt, zal je remmen voor het oranje licht.”

Weerspiegelen de Wodca-resultaten zich in uw rechtszaal?

“Natuurlijk wel, al gebeuren er in Dendermonde opvallend weinig dodelijke ongevallen. Een rechter moet bij verslavingen een rijverbod opleggen, daar bestaat een specifiek wetsartikel voor. Hier in Dendermonde spreken we dat tien keer vaker uit dan mijn collega’s in Antwerpen, (droog) ook al zit men daar naar verluidt met een drugsprobleem.

“Als men nog steeds niet ongeschikt verklaard wordt na tien veroordelingen voor rijden onder invloed, is er fundamenteel iets mis. Ook justitie speelt dus een rol in deze cijfers.”