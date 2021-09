CIA maakte onder president Trump plannen om WikiLeaks-oprichter Julian Assange te vermoorden

De gesprekken zouden volgens Yahoo News hebben plaatsgevonden in 2017, toen de voortvluchtige Australische activist bijna vijf jaar lang in de Ecuadoraanse ambassade in Londen woonde. Kort daarvoor had WikiLeaks duizenden documenten gepubliceerd, onder de naam ‘Vault 7’, die onthullen welke middelen de CIA inzet bij zijn spionage-activiteiten. Tot grote woede van de toenmalige directeur van het agentschap, Mike Pompeo.

Sommige hooggeplaatste CIA-functionarissen en mensen binnen de regering-Trump zouden verschillende scenario’s besproken hebben om Assange te vermoorden. Die discussies vonden plaats ‘op de hoogste niveaus’ van de Trump-administratie, verklaart een voormalige CIA-medewerker tegenover Yahoo News. “Er leken geen grenzen te zijn.”

‘Los van de realiteit’

Pompeo en de CIA-leiding “waren volledig los van de realiteit omdat ze zo in verlegenheid waren gebracht door Vault 7”, citeert de website een voormalige nationale veiligheidsfunctionaris van Trump. “Ze roken bloed.”

Pompeo deed in 2017 de wenkbrauwen fronsen toen hij WikiLeaks een ‘niet-statelijke vijandige inlichtingendienst’ noemde. Het zou CIA-agenten in staat gesteld hebben meer verregaande acties te ondernemen tegen de organisatie, die vanaf dan op gelijke voet werd gezet met vijandelijke buitenlandse spionagediensten. Volgens ex-leden van de CIA kon het agentschap Assange en andere WikiLeaks-medewerkers zo binnen enkele maanden nauwer in de gaten houden.

Moord, zonder gerechtelijke procedure

“Als Amerikaans burger vind ik het absoluut schandalig dat onze regering zou overwegen om iemand te ontvoeren of te vermoorden zonder enige gerechtelijke procedure, alleen omdat hij waarheidsgetrouwe informatie heeft gepubliceerd”, reageerde Barry Pollack, de Amerikaanse advocaat van Assange, op Yahoo News.

Assange zit nu in een Londense gevangenis. De VS willen hem berechten wegens spionage, maar een Britse rechter wees het verzoek tot uitlevering eerder van de hand omdat Assange psychisch uitgeput is en het risico liep om zichzelf te doden.

Maar in augustus verklaarde een andere rechtbank dat de Amerikanen hun zaak in beroep mogen uitbreiden op twee vlakken: de aanname dat de rechter het zelfdodingsrisico van Assange verkeerd inschatte en het ‘misleidende’ verslag van het psychiatrisch onderzoek.

Het beroep van de VS tegen de uitlevering zal op 27 en 28 oktober worden behandeld. Assange riskeert een gevangenisstraf van 175 jaar voor het verspreiden van geheime documenten over de Amerikaanse aanwezigheid in Irak en Afghanistan.