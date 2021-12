Christophe Ramont raakte besmet met het hiv-virus: ‘Ik wil aan de mensen zeggen: doe maar gewoon tegen ons’

Dat Christophe Ramont net vandaag naar buiten treedt in verschillende media is geen toeval. 1 december is immers Wereldaidsdag. België telt zo’n 20.000 hiv-patiënten. Gemiddeld krijgen in ons land 2 mensen per dag de diagnose.

Ramont hoorde zo’n zes maanden geleden dat hij positief had getest op hiv, het virus dat de ziekte aids kan veroorzaken. Nieuws dat hard aankwam, maar waar hij aanvankelijk vrij rationeel op reageerde, vertelt hij bij Het Laatste Nieuws. “De dagen na mijn diagnose stond ik op automatische piloot, pas later kwam de echte klap. Ik stelde mij vooral praktische vragen: wat moet ik doen, waar moet ik heen, hoe ziet mijn behandeling eruit? Welke gezondheidsrisico’s zijn eraan verbonden? Ik wist wel dat hiv geen doodsvonnis meer was, maar fijn nieuws om te horen was het niet.”

Want dat wil hij met zijn getuigenis duidelijk maken: je kan wel degelijk een normaal leven leiden met hiv. “Na zo’n zes maanden lagen mijn waarden zo laag dat ik er geen last meer van had en overdracht onmogelijk werd”, legt hij uit. “Om je een idee te geven: in het begin waren er twintig miljoen besmette virusdeeltjes per milliliter terug te vinden in mijn bloed. Momenteel is dat aantal gezakt naar onder de twintig. Mits je elke dag trouw je hiv-remmer neemt op hetzelfde uur, is de medicatie zeer effectief.”

Volgens Ramont hangt er nog een groot taboe rond hiv en weten mensen er niet voldoende over. “Ik wil het stigma wat doorbreken. Ik wil aan de mensen zeggen: doe maar gewoon tegen ons”, klinkt het bij VRT NWS.

Uit onderzoek van Sensoa, het expertisecentrum voor seksuele gezondheid, blijkt dat het stigma dat nog altijd op hiv rust, erg zwaar doorweegt bij mensen die besmet zijn met het virus. “De dagelijkse medicatie en de fysieke ongemakken hebben slechts een beperkte impact op de levenskwaliteit van mensen die hiv hebben”, zegt Boris Cruyssaert van Sensoa bij VRT NWS.

De getuigenis van Ramont is volgens Sensoa dan ook heel belangrijk. “Doordat mensen met hiv daarover getuigen, gaat het brede publiek ook inzien dat mensen met hiv net hetzelfde zijn als mensen zonder hiv.”