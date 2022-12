Christophe Coppens wordt (even) creatief directeur bij Natan: ‘We willen een jonger publiek aanspreken’

Na tien jaar in de opera keert u nu terug naar de mode. Hoe voelt dat?

Christophe Coppens: “Als thuiskomen. Ik ken het huis Natan al meer dan 25 jaar en heb diep respect voor Edouard Vermeulen. Onze wegen kruisten al dikwijls, meestal via de cultuur. Die affiniteit met kunst en passie voor vakmanschap verbinden ons. Het is amusant om te zien hoe dicht opera en mode maken bij elkaar liggen.”

Christophe Coppens en Edouard Vermeulen. Beeld rv

Hoe wilt u de rol van creatief directeur invullen?

“Het is een losstaand project van een jaar, voor de 40ste verjaardag van het huis. Ik zie mezelf als een soort van disruptor die alles in vraag stelt en met een frisse blik vooruitkijkt. Ik vind het boeiend om de waarden van het huis naar de toekomst te vertalen. Mooie stukken die lang meegaan, zijn de eerste stap naar duurzaamheid.”

In uw creaties is de humor nooit ver weg. Is daar bij een hofleverancier ruimte voor?

“Zeker wel. Slechts weinig mensen weten dat, maar meneer Vermeulen is een heel grappige man. We nemen ons vakmanschap dan wel serieus, maar in de collecties willen we nog meer humor of elementen uit de popcultuur verwerken. Die trend zal vanaf volgend jaar ook zichtbaar zijn in de campagnes en de winkels. Op die manier willen we het label toegankelijker maken en tegelijk een jonger publiek aanspreken.”

