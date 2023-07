Christoff & Koningin Máxima

Debuteert op Tomorrowland

Christoff, zanger

Het Schlagerfestival en de Gentse Feesten staan al langer op zijn zomerprogramma, maar voor het eerst wil Christoff nu ook Tomorrowland in vuur en vlam zetten. De zanger is al langer vaste klant op het festival, maar dan als toeschouwer. Voor een optreden op het Belgische dancefestival hield hij tot nu toe de boot af. “Ik denk dat ze me intussen al vijf jaar vragen, maar ik wilde liever wat afwachten. Tomorrowland is een heel ander publiek en ik was niet zeker. Ik kwam er liever om te feesten. Maar nu ga ik het gewoon op me af laten komen.”

Huilde nacht voor huwelijk om afwezige vader

Máxima, koningin van Nederland

Het zou een heuglijk vooruitzicht moeten zijn, maar voor de Nederlandse koningin Máxima was het een van de moeilijkste momenten uit haar leven. De nacht voor haar huwelijk met Koning Willem-Alexander kon ze niet stoppen met huilen, staat beschreven in een nieuwe biografie. Niet omdat ze cold feet kreeg, wel omdat haar Argentijnse vader er niet bij kon zijn. In het Nederlandse parlement was verzet gekomen tegen de komst van haar vader Jorge, omdat hij staatssecretaris en minister van Landbouw was in het dictatoriaal regime van Jorge Videla.