Chloorgas of mocktail met bleekwater? AI-bot van Nieuw-Zeelandse supermarkt maakt onappetijtelijke of zelfs giftige recepten

“Een aromatische watermix. Het perfecte non-alcoholische drankje om de dorst te lessen.” Zo beschreef een AI-bot van de Nieuw-Zeelandse supermarktketen Pak ‘n Save een recept voor het giftige chloorgas. De ‘Savey Meal’-bot had het receptuur aan een gebruiker aangeraden.

In de AI-bot – die gebruik maakt van de technologie achter ChatGPT – kunnen klanten ingrediënten invoeren om zo een receptuur te bekomen. De supermarktketen wil daarmee klanten creatief leren omgaan met restjes. Op basis van de ingevoerde producten verzint de AI-bot een bereiding. Al had de supermarktketen niet voorzien dat ook niet-eetbare middelen konden worden ingegeven. Met opmerkelijke, en soms gevaarlijke, recepten als gevolg.

Mocktail met bleekwater

De Nieuw-Zeelandse columnist Liam Hehir kaartte het bestaan van de opmerkelijke recepturen aan op X, het voormalige Twitter. Naast het chloorgas, verzon de AI-bot ook een “frisse adem”-mocktail met bleekwater, broodjes met lijm en wentelteefjes met terpentijn. Maar ook onappetijtelijke recepten, zoals pasta met tandpasta en een wok met groenten en Oreo-koekjes, komen uit de keuken van de AI-bot.

Een woordvoerder van de supermarkt zegt teleurgesteld te zijn dat “een kleine minderheid heeft geprobeerd om de tool ongepast en niet voor het beoogde doel te gebruiken”. Voortaan waarschuwt de AI-bot ervoor dat de recepten “niet door een mens beoordeeld zijn”. De supermarkt zegt niet te kunnen garanderen “dat een recept een complete of uitgebalanceerde maaltijd zal zijn of geschikt is voor consumptie” en vraagt om het gezond verstand te gebruiken.

Het is niet de eerste keer dat een AI-bot de mist in gaat. Zo bedreigde Microsoft Bing zijn gebruikers. ChatGPT kon dan weer gevraagd worden om malware te schrijven, zo waarschuwden Japanse cyberexperten nog in april.