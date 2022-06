Chinezen slachtoffer van seksuele en economische uitbuiting in België: ‘Een soort criminele uitwisseling’

Eric Garbar, het hoofd van de cel mensenhandel binnen de federale politie, luidde de alarmbel in de commissie Mensenhandel van het federaal parlement. De uitbuiting van Chinese onderdanen zou verspreid zijn over zowat alle gerechtelijke arrondissementen in ons land. “Het gaat om seksuele uitbuiting, maar er zijn ook gevallen van economische exploitatie”, legt hij verder uit aan De Morgen.

Volgens politiebronnen gaat het hoofdzakelijk om volwassen vrouwen en mannen die via valse papieren en tussenpersonen in ons land geraken. Bij hun aankomst worden ze door Chinese netwerken ingeschakeld als prostituee of als werkkracht in winkels, horecazaken en massagesalons. “Het wordt steeds erger”, klinkt het. “Zeker in grote steden zoals Brussel, Luik, Antwerpen en Gent.” De tentakels van de criminele netwerken reiken tot ver in China.

Hulpverleners

Ook volgens het federaal migratiecentrum Myria zit de Chinese mensenhandel in ons land “duidelijk in de lift”. Het baseert zich daarvoor op gesprekken met hulpverleners op het terrein.

Als er één ding opvalt, is het dat de slachtoffers erg kwetsbaar zijn. Dat zien ze onder andere bij Payoke, de Vlaamse organisatie voor slachtoffers van mensenhandel. “De personen worden vooral gerekruteerd in het binnenland van China. Ze zijn laagopgeleid en kunnen vaak niet eens lezen of schrijven”, zegt directeur Klaus Vanhoutte. “Zodra ze in België aankomen, zijn ze volledig afhankelijk van hun Chinese sociale netwerk.”

Volgens Sarah De Hovre, directrice van de Brusselse hulporganisatie Pag-Asa, zijn de slachtoffers inderdaad “een makkelijke prooi”. Dat heeft te maken met de taalkloof en de culturele barrière, maar ook met het feit dat de meesten een grote som geld moeten neertellen om hier te geraken. Die schuld betalen ze af door gratis te werken. “Aziatische restaurants en massagesalons zijn de twee belangrijkste sectoren”, zegt ze.

Alhambrawijk

Het resultaat is ook te zien in de Brusselse Alhambrawijk, gekend om haar straatprostitutie. “Daar zien we al een tijdje een toename van Chinese sekswerkers”, zegt Vanhoutte. De Brusselse nieuwssite Bruzz bracht het fenomeen begin februari in kaart en stelde toen vast dat enkele sekswerkers ook een mondje Spaans bleken te spreken. Dat deed vermoeden dat er een link was met een groot Chinees netwerk dat kort daarvoor werd opgerold in Spanje.

Half januari pakte de Spaanse politie zestig Chinezen, twee Spanjaarden en een Pakistaan op. Ze waren lid van een crimineel netwerk dat werd geleid door een Chinese vrouw. Volgens de onderzoekers zouden vrouwen uit China naar Spanje zijn gelokt met de belofte op een beter leven. In werkelijkheid kwamen ze terecht op een appartementje waar ze seksueel werden uitgebuit. De vrouwen zouden 8.000 à 10.000 euro hebben betaald voor hun tocht naar Europa.

Uitwisselingsprogramma

“We zien een soort crimineel uitwisselingsprogramma”, zegt Stef Janssens van Myria. “Wanneer de daders in het ene land vermoeden dat justitie hen op het spoor is, verschuiven ze hun activiteiten naar een ander. Daarnaast is het ook een bestraffingssysteem voor slachtoffers die zogezegd onvoldoende hun best doen om geld binnen te brengen. Die worden dan bijvoorbeeld naar Spanje gestuurd omdat de prijzen daar lager liggen, waardoor ze langer moeten werken om hun schuld af te betalen.”

De mobiliteit van de netwerken maakt het extra moeilijk om ze op te rollen. Bovendien staan ze juridisch behoorlijk sterk. Loopt een medestander tegen de lamp, dan duikt er binnen de kortste keren een Chinese advocaat op. Slachtoffers zouden ook psychologisch onder druk worden gezet om niet uit de biecht te klappen.

Te weinig controle

De federale politie laat weten dat er momenteel een Europees actieplan loopt onder leiding van Nederland, waar ook België aan deelneemt. Dit is specifiek gericht op de uitbuiting van Chinese burgers door Chinese criminele groepen. “Heel Europa is bezorgd over dit verschijnsel”, zegt Garbar. De landen wisselen informatie uit en werken samen om de netwerken op te rollen.

In België hangt het succes ook wel af van de speciale inspectiediensten die mensenhandel en economische uitbuiting moeten blootleggen. En daar knelt het schoentje, zei Peter Van Hauwermeiren, directeur mensenhandel bij de RSZ-inspectie, twee weken geleden in het parlement. “We hebben nu 39 inspecteurs. Dat is onvoldoende om de strijd aan te gaan, omdat uitbuiting slechts gedetecteerd kan worden als we voldoende proactieve controles kunnen doen in risicosectoren.” Volgens hem heeft de dienst 57 inspecteurs nodig.

Versterking

Bevoegd minister Pierre-Yves Dermagne (PS) beloofde vorig jaar al versterking. Volgens zijn woordvoerder loopt er momenteel een selectieprocedure. Maar het tekort is nog niet volledig opgelost.

“Het regeerakkoord noemt de strijd tegen mensenhandel een absolute beleidsprioriteit. Maar tot nu toe zien we dat enkel op papier”, zegt Kamerlid Ben Segers (Vooruit). “Als het de regering echt menens is om de criminele netwerken in beeld te brengen, dan is het dringend nodig om de oren en ogen op het terrein te versterken. Minister Dermagne moet de daad bij het woord voegen.”