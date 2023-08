Chinese vastgoedgigant Evergrande vraagt in VS uitstel van betaling aan

De financiële problemen van Evergrande, ooit de grootste vastgoedontwikkelaar van China, zijn een molensteen om de nek van de Chinese economie. Nadat in 2021 bekend werd dat het bedrijf torenhoge schulden had opgebouwd die het niet kon terugbetalen, raakte de hele vastgoedsector in het slop. Voorheen was die branche juist een van de motoren van de binnenlandse economische groei.

De aanvraag voor uitstel van betaling in de VS is een nieuwe stap in de pogingen om het bedrijf overeind te houden. Specifiek heeft Evergrande bescherming aangevraagd onder artikel 15 van de Amerikaanse faillissementswet. Daarmee kunnen buitenlandse bedrijven in betalingsnood zich afschermen van schuldeisers die proberen beslag te leggen op activa in de Verenigde Staten. Twee dochterbedrijven van Evergrande hebben eenzelfde verzoek ingediend.

Evergrande maakte vorige maand bekend dat het in 2021 en 2022 een totaal verlies leed van 582 miljard yuan (ruim 73 miljard euro). Daarmee komt de totale schuldenlast van het bedrijf op 2.437 miljard yuan (308 miljard euro). In maart deed de vastgoedontwikkelaar een voorstel aan schuldeisers over herstructurering van de buitenlandse schulden. Momenteel is Evergrande bezig om alle schuldeisers achter dat plan te krijgen.

De handel in aandelen van Evergrande werd vorig jaar al stilgelegd. Het bedrijf kwam in 2021 in de problemen toen de Chinese overheid haar grip op de vastgoedsector wilde vergroten en het grootschalige lenen in die sector aan banden legde. In het kielzog van Evergrande moesten ook andere Chinese vastgoedbedrijven in gebreke blijven bij het aflossen van hun schulden. Talloze bouwprojecten bleven onafgemaakt en de huizenverkopen zijn ingestort.

De onrust in de Chinese vastgoedsector is ook nu nog bij andere bedrijven merkbaar. Enkele uren na het nieuws over Evergrande werd bekend dat de winst van ontwikkelaar SOHO China in de eerste zes maanden van dit jaar 93 procent lager lag dan een jaar eerder. Country Garden, een andere vastgoedgigant, waarschuwde onlangs dat het overweegt om ‘maatregelen voor schuldenbeheersing’ te nemen.