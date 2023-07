Chinese start-up lanceert als eerste methaanraket en verslaat zo SpaceX van Elon Musk

De ZhuQue-2, wat ‘rode vogel 2' betekent, is een tweedelige draagraket met een lengte van 49,5 meter en diameter van 3,4 meter. Het eerste gedeelte maakt gebruik van vier Tianque-12 vloeibare zuurstof-methaanmotoren (methalox) die het bedrijf zelf ontwikkelde. Het tweede gedeelte combineert een Tianque-12 en 4 Tianque-11 motoren. Die laatste dienen vooral om de snelheid of positie van de raket te veranderen. De raket kan zo’n 6 ton aan lading in een lage baan (200 km) rond de aarde brengen of 4 ton in een hogere baan (500 km).

LandSpace lanceerde de raket deze ochtend om 9 uur vanaf het Jiuquan Satellite Launch Center in de Gobi-woestijn en schreef daarmee een klein stukje geschiedenis. Het is de eerste raket die gebruik maakt van methaan en vloeibare zuurstof en succesvol een testlading kon afzetten in een baan rond de aarde. Voor LandSpace was het de tweede poging nadat een eerdere lancering met de ZhuQue-2 mislukte op 14 december 2022.

Motoren die methaan gebruiken zijn veiliger, goedkoper en vervuilen minder. Beeld VCG via Getty Images

Eerder dit jaar mislukten lanceringen van de Terran 1 (Relativity Space - Verenigde Staten) en Starship (SpaceX - Verenigde Staten). Zij slaagden er niet in om tijdens hun eerste pogingen een baan rond de aarde te bereiken. Andere methaanraketten in ontwikkeling zijn de ULA Vulcan, de New Glenn van Blue Origin (Jeff Bezos), Rocket Lab’s Neutron en de Terran R van Relativity Space.

Motoren die methaan gebruiken zijn veiliger, goedkoper en vervuilen minder. Ze zijn daarom zeer interessant voor hernieuwbare raketten. Het motto van deze missie was dan ook “groene energie tot leven wekken”. Daarnaast is de ZhuQue-2 raket zoveel mogelijk gemaakt van kant-en-klare onderdelen. Hiermee zou LandSpace de kosten van de raket nog verder kunnen verlagen in de toekomst. Het eerste deel van de raket moet, net zoals bij de raketten van SpaceX, in de toekomst ook herbruikbaar zijn. Al heeft LandSpace tot nu toe hier nog niet al te veel details over vrijgegeven.

LandSpace was een van de eerste en best gefinancierde Chinese commerciële ruimtevaartbedrijven. Beeld VCG via Getty Images

Deze succesvolle lancering is een nieuwe stap in het verhaal van de ruimtevaart en toont de snelheid waarmee de Chinese particuliere lucht- en ruimtevaartsector innoveert. Sinds de overheid particuliere investeringen in de industrie toestond in 2014 is de sector aan een rotvaart uitgebreid. LandSpace was een van de eerste en best gefinancierde Chinese commerciële ruimtevaartbedrijven. Het bedrijf werd opgericht in juni 2015 en lanceerde amper 5 jaar geleden zijn eerste raket, de kleinere en meer simpele ZhuQue-1.