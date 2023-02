Chinese propaganda draait op volle toeren: ‘Covid is overwonnen, met ’s werelds laagste dodental’

De ‘grootse en beslissende overwinning’ in China’s covidrespons werd donderdag uitgeroepen tijdens een bijeenkomst van het Permanent Comité, het hoogste machtsorgaan van de CCP, onder leiding van president en partijvoorzitter Xi Jinping. Het Permanent Comité noemde China’s aanpak van het virus een ‘mirakel in de menselijke geschiedenis’.

De overwinningsclaim volgt een maand na het abrupte loslaten van het zerocovidbeleid en een enorme covidgolf in China, waarbij volgens de overheid 80 procent van de bevolking besmet raakte. Ziekenhuizen en crematoria in het hele land waren overweldigd. Door de censuur in China is er geen duidelijkheid over het dodental, maar experts schatten dat dit minstens 1 miljoen bedraagt.

Goednieuwsshow

Het uitroepen van de triomf komt ook twee weken voor het Nationale Volkscongres, de jaarlijkse massabijeenkomst in Beijing van het Chinese marionettenparlement, waar Xi Jinping zich voor een derde keer tot president zal laten verkiezen. Xi liet daarvoor in 2018 de grondwet wijzigen. Het Volkscongres gaat traditioneel gepaard met een goednieuwsshow in de Chinese staatsmedia.

Hoewel het zerocovidbeleid in 2020 en 2021 veel mensenlevens redde, zijn veel experts het erover eens dat de Chinese overheid te lang vasthield aan dit beleid, en het daarna te abrupt beëindigde. In 2022 – onder de omikronvariant – richtten lockdowns enorme economische schade aan, en bereikte de economische groei een diepterecord. Door de onvoorbereide exit uit het zerocovidbeleid, na protesten, werd de Chinese gezondheidszorg overspoeld, wat tot een hoger dodental leidde.

Volgens het Permanent Comité was de exit uit het zerocovidbeleid een ‘vlotte transitie’, waarbij ‘200 miljoen mensen gebruikmaakten van zorg, 800.000 ernstige zieken een goede behandeling kregen, en het Chinese dodental het laagste ter wereld bleef’. Het officiële dodental – alleen gebaseerd op ziekenhuiscijfers – tussen 8 december en 9 februari bedraagt 83.150.

Buitenlandse voorspellingen op basis van statistische modellen gingen vooraf uit van 1 miljoen tot 2,5 miljoen doden in de vier maanden na de exit uit het zerocovidbeleid, inclusief overlijdens door uitgestelde zorg. Nieuwe schattingen, opgesomd in The New York Times, gaan ervan uit dat tijdens de eerste covidgolf 800.000 tot 1,7 miljoen coviddoden zijn gevallen.

‘Anekdotische bewijzen van ziekenhuizen, crematoria en overlijdensberichten suggereren dat het ware dodental mogelijk dichter bij de bovenzijde van deze schattingen zit’, aldus Yanzhong Huang, gezondheidsexpert van de Council on Foreign Relations, in Foreign Affairs. ‘Natuurlijk vond deze virusgolf plaats in een grotere bevolking, maar het is heel waarschijnlijk dat er in twee maanden meer coviddoden zijn gevallen in China dan in drie jaar in de Verenigde Staten.’

Overwinningsretoriek

Tijdens de covidgolf zelf was de Chinese propaganda terughoudend, en gaf Xi zelfs toe dat er ‘stevige uitdagingen’ waren. Maar nu de ergste crisis achter de rug is en de overheid erin geslaagd is de sociale stabiliteit te bewaren, voelt de CCP zich zeker genoeg om de overwinning uit te roepen. Eenzelfde patroon was te zien na de coviduitbraak in Wuhan in januari 2020. Daar begon de overwinningsretoriek in maart 2020, tijdens een bezoek van Xi Jinping aan de stad.

Het propaganda-offensief ging vrijdag gepaard met strikte controle op informatie. Op het sociale medium Weibo, de Chinese versie van Twitter, konden alleen officiële accounts van staatsmedia berichten plaatsen met de hashtag #grootse-en-beslissende-overwinning. Berichten van gewone Chinezen werden niet getoond. In de commentaarsecties was alleen propaganda te zien.

Op WeChat, een soort Chinese combinatie van Whatsapp en Facebook, kwamen wel enkele kritische geluiden door de censuur. ‘Zolang hij (Xi Jinping, red.) of zijn familie niet zelf overlijdt, is het een overwinning, ongeacht hoeveel levens verloren zijn en hoeveel mensen huilen’, aldus een reactie. Andere reacties noemden de propaganda ‘schaamteloos’.