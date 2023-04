Chinese oorlogsschepen nabij Taiwan na een politiek gesprek op Amerikaanse bodem: wat is er aan de hand?

Taiwan heeft drie Chinese oorlogsschepen en een Chinese anti-duikboot helikopter ontdekt nabij het eiland. Dat gebeurt een dag nadat de Taiwanese president in Californië een gesprek had met de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De relaties tussen Taiwan en China zijn opnieuw gespannen. Waar draait het om?

Wat is er deze week gebeurd?

De Taiwanese president Tsai Ing-wen heeft woensdag in Californië een gesprek gehad met Kevin McCarthy, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Officieel is Tsai daar slechts op doorreis na een bezoek aan Guatemala en Belize. Maar dat zij een toppoliticus spreekt op Amerikaanse bodem is wel uitzonderlijk: dat is de eerste keer sinds 1979.

McCarthy noemde “de vriendschap tussen Taiwan en Amerika van groot belang voor de vrije wereld” en zei de economische samenwerking te willen versterken “op het gebied van handel en technologie”. Ook is besproken hoe de VS wapenleveringen aan Taiwan konden versnellen. De Republikein hoopt vrijheid, democratie, vrede en stabiliteit voor de eilandstaat te kunnen blijven bevorderen.

De Taiwanese president voegde daaraan toe “dat we sterker zijn als we samen zijn”. Tal van Amerikaanse parlementsleden waren daarbij aanwezig. “Hun niet-aflatende steun stelt de bevolking van Taiwan gerust”, zei Tsai.

Hoe reageert China?

Peking had van tevoren aangegeven dat de VS en Taiwan met de bijeenkomst met vuur spelen en dat het “stevig” zou reageren. Donderdagochtend heeft Taiwan drie Chinese oorlogsschepen en een Chinese anti-duikboot helikopter ontdekt nabij het eiland. “De strijdkrachten hebben de situatie gevolgd en hebben patrouillevliegtuigen, marineschepen en raketsystemen op het land opgedragen om op deze activiteiten te reageren”, meldt de Taiwanese minister van Defensie Chiu Kuo-cheng.

Toen de vorige Amerikaanse ‘Speaker’, Nancy Pelosi, vorige zomer nog naar Taiwan was afgereisd, zorgde dat ook voor een diplomatieke crisis. Als vergelding stuurde China toen tientallen gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen richting het eiland voor grootschalige militaire oefeningen.

Waarom ligt de situatie zo gevoelig?

China beschouwt Taiwan niet als een onafhankelijk land maar als een afvallige provincie. Sinds de Chinese burgeroorlog in 1949 heeft Taiwan een zelfbesturende, democratische regering met een eigen grondwet, een verkozen parlement en een eigen leger. Het doel van Chinees president Xi Jinping is om het eiland met 23 miljoen inwoners opnieuw te herenigen met de rest van zijn grondgebied.

In oktober vorig jaar zette Xi dat ‘één-China-beginsel’ nogmaals in de verf op het Nationaal Volkscongres van de Communistische Partij in Peking. De president zei zich te verzetten tegen Taiwanese onafhankelijkheid en beloofde “een grote strijd tegen separatisme en inmenging”. Hij vergeleek de situatie toen met de inlijving van Hongkong, een andere bestuurlijke regio die China als zijn grondgebied beschouwt.

Lees ook Interview. ‘Westerse steun voor Oekraïne kan Chinezen doen twijfelen om oorlog te beginnen in Taiwan’: geopolitiek denker Robert Kaplan

In principe erkennen ook de VS dat ‘één-China-beginsel’. In theorie zouden zij alleen diplomatiek contacten mogen onderhouden met de Volksrepubliek China, en niet met Taiwan. Toch voelen de VS zich als belangrijkste bondgenoot ook verplicht om Taiwan militair te ondersteunen.

Is er kans op escalatie?

De regering van Taiwan zegt de Chinese schepen, waaronder een vliegdekschip, nauwgezet in het oog te houden, maar verwacht voorlopig geen grote escalaties. “We gaan uit van een militaire training, maar de timing ligt erg gevoelig. We bestuderen wat de bedoeling is”, zei minister van Defensie Chiu donderdag tegen de pers. Er zou nog geen vliegtuig vertrokken zijn vanaf het vliegdekschip, dat zich ten oosten van Taiwan bevindt. Ook het Japanse ministerie van Defensie zegt de Chinese oorlogsschepen nauwgezet in de gaten te houden.

De Chinese autoriteiten hebben nog niet gereageerd. Uit data van het Taiwanese ministerie van Defensie blijkt wel dat de laatste jaren telkens meer Chinese straaljagers, bommenwerpers en drones het Taiwanese luchtruim binnendringen. Ook kondigde China dit jaar aan het militaire budget voor 2023 met 7,2 procent te verhogen. Omgerekend zal Peking 225 miljard dollar spenderen aan defensie, al is dat nog steeds drie keer minder dan het Amerikaanse budget.

Na de invasie van Rusland in Oekraïne wordt de situatie van Taiwan met argusogen gevolgd. Xi onderhoudt goede banden met Poetin en daarom wordt gevreesd voor een soortgelijk scenario, waarin China Taiwan zou binnenvallen. Xi sluit dat ook niet expliciet uit, al is dat volgens experts minder waarschijnlijk door de geografische ligging van de eilandstaat, wat de aanvoerlijnen aanzienlijk bemoeilijkt.

Hoe dan ook heeft Amerikaans president Joe Biden meermaals gezegd Taiwan in dat geval te zullen verdedigen. Nadat een Chinese ballon boven Amerikaans grondgebied is neergeschoten, kondigde Washington nog aan tussen 100 en 200 soldaten naar Taiwan te sturen voor opleidingssessies rond Amerikaanse wapens en manoeuvres. Ook tijdens het gesprek gisteren bespraken Tsai en McCarthy de wapenleveringen van de VS aan Taiwan.