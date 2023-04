Chinees leger oefent voor tweede dag op rij aanval op Taiwan

Taiwan is dergelijke provocaties van Chinese zijde wel gewend, het dagelijks leven lijkt dan ook niet beïnvloed door de oefeningen. Ook afgelopen augustus waren er grootschalige oefeningen nadat de toenmalige voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi Taiwan had bezocht.

Deze keer was het andersom. Tsai reisde naar Belize en Guatemala, twee landen die Taiwan officieel erkennen, en bracht op de heen- en terugweg een kort bezoek aan de Verenigde Staten. Daarbij ontmoette ze ook de huidige voorzitter van het Huis: de Republikein Kevin McCarthy.

Het militaire spierballenvertoon van China begon een dag na Tsai’s terugkeer op het eiland. Het gaat nog tot morgen door. De militaire manoeuvres gaan vergezeld van een propagandacampagne. In een korte animatievideo op het Chinese WeChat liet het Chinese leger zien wat er in Taiwan in rook op zou gaan als China echt een aanval uit zou voeren. In een aan de staat gelieerde krant liet een militaire onderzoeker optekenen welke infrastructuur China in ‘één klap uit zou schakelen’ bij een aanval.

Wedstrijdje

Taiwan maakte er melding van zondag zeventig vliegtuigen – straaljagers en bommenwerpers – en elf oorlogsschepen te hebben waargenomen. De helft van die vliegtuigen stak de middenlijn van de straat van Taiwan over. Die geldt als de onofficiële zeegrens tussen China en Taiwan.

Rondom die middenlijn verzamelden zich ook Taiwanese schepen. Die lagen tegenover Chinese schepen, verwikkeld in een soort wedstrijdje wie het langst niet met zijn ogen kan knipperen. Verder vonden er tussen die schepen geen provocatieve handelingen plaats.

China ziet Taiwan als een afvallige provincie en wil het eiland onder bewind van de Communistische Partij brengen. Het reageert fel op elk land dat de diplomatieke banden met Taiwan aanknoopt. De Verenigde Staten erkennen Taiwan officieel niet, maar hebben wel beloofd het land te beschermen tegen een Chinese aanval. Dat maakt bezoeken over en weer tussen hooggeplaatste Amerikaanse en Taiwanese functionarissen gevoelig.

De ontmoeting tussen Tsai en McCarthy vond al niet plaats in Taiwan, zoals de ontmoeting met Pelosi vorig jaar, om escalatie te voorkomen. Desondanks reageert China met oefeningen. Die zijn wel van een andere orde. Vorig jaar werden er raketten afgevuurd die landden in Taiwanese wateren. Dat is nu niet het geval.

De Verenigde Staten en Frankrijk hebben de Chinese oefening veroordeeld.