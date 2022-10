‘China wordt steeds agressiever in het verdedigen van zijn bedrijven’

Professor Jonathan Holslag (VUB) wees in een rapport op het gevaar van de Chinese aanwezigheid in de haven van Zeebrugge. Peking slaat nu hard terug richting buitenlandminister Hadja Lahbib (MR). ‘Er zijn meer en meer van zulke incidenten.’

In een rapport gericht aan de EU onthulden Holslag en zijn team hoe Chinese bedrijven zich met hun toenemende invloed op Europese havens voorbereiden op oorlog. De Chinese overheid eist dat elk schip gebouwd wordt met het oog op oorlog. Handelsschepen zouden snel kunnen worden omgebouwd naar militaire schepen. En zouden zelfs in staat zijn om tanks te vervoeren.

In een interview met De Tijd liet ook minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) zich kritisch uit over de Chinese aanwezigheid in Zeebrugge. Uit een nota die Het Laatste Nieuws kon inkijken, blijkt nu dat een hoge diplomaat van de Chinese ambassade in Brussel eist dat Lahbib het interview terugtrekt.

Gebeurt het wel vaker dat een Chinese diplomaat zich intern mengt in een Europees land?

“Ja, deze tactiek wordt steeds gangbaarder. En niet alleen in België. Chinees president Xi Jinping promoot deze strategie actief onder de naam ‘Wolf warrior diplomacy’. Diplomaten moeten voor hem de Chinese belangen echt op een agressieve manier verdedigen. Er zijn meer en meer van dit soort incidenten, waarbij zowel politici - in dit geval onze eigen buitenlandminister - als journalisten onder druk worden gezet.

“Tijdens de coronacrisis pushte de Chinese ambassadeur in Frankrijk bewust fake news over hoe Franse verplegers hun post zouden verlaten en mensen laten sterven. En in Zweden intimideerde een ambassadeur meermaals journalisten die zich kritisch uitlieten over China. Dit incident met Lahbib past in dat rijtje.”

Dat Chinese diplomaten de eigen belangen of die van hun bedrijven verdedigen, is toch niet zo vreemd?

“Nee, maar wel de manier waarop. Chinese bedrijven zijn veel vaker dan westerse bedrijven eigendom van de staat. Daardoor is de druk van de Chinese overheid op deze bedrijven véél groter. Dit soort bedrijven spelen dan ook een rechtstreekse rol in politieke en veiligheidskwesties. China beschouwt kritiek op een groot Chinees staatsbedrijf als Cosco Shipping als kritiek op de Chinese staat. Cosco staat onder volledige controle van de Communistische partij. China wordt steeds agressiever in het verdedigen van zijn bedrijven in Europa.”

Zijn westerse leiders te lang verblind geweest door winstgevende handel met China?

“Absoluut. We zijn er te lang van uitgegaan dat de wereld een globaal dorp is, waar handel losstaat van politiek. Ondertussen waren er genoeg tekenen aan de wand dat dit niet zo is. Al zolang ik onderzoek doe naar China en Rusland, waarschuwen veiligheidsexperts voor economische afhankelijkheid. Onze politici hebben dit veel te lang niet willen horen.

“Van vandaag op morgen alle economische banden met China doorknippen zou zeer schadelijk zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat we onze afhankelijkheid op de lange termijn moeten afbouwen. Zeker nu we vaststellen dat het nationalisme in China stelselmatig toeneemt. Het 20ste congres van de Communistische Partij, was in die zin tekenend.”

Hoe kijkt u naar het afgelopen partijcongres?

“Het meeste opvallende was de taal van Xi. In zijn toespraken verwees hij keer op keer naar veiligheid, over onafhankelijkheid en Chinese macht. Het idee van een open wereld lijkt nu compleet dood en begraven. China zal een zeer nationalistisch economisch beleid gaan voeren en nog meer inzetten op staatsbedrijven. In de discussie over de Chinese invloed op onze havens moeten we dat zeker in het achterhoofd houden.