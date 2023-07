‘China wakkert de speculatie zelf aan’: waarom is de ondertussen voormalige buitenlandminister Qin Gang plots verdwenen?

De Chinese voormalige buitenlandminister Qin Gang is al een maand vermist. Zijn verdwijning voedt speculaties: de man zou een buitenechtelijke affaire hebben, anderen gewagen van een corruptiezaak. De Chinese overheid zwijgt in alle talen.

“We gaan voortdurend in tegen de kwaadaardige hype rond dit onderwerp”, sprak Mao Ning deze week op een persconferentie. De woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken had het over de geruchten die circuleren over de verdwijning van Qin Gang.

Maar omdat ze zelf vervolgens niet zei waar de Chinese toppoliticus zich bevindt, wakkert ze de speculaties alleen maar aan. “Wordt er een onderzoek tegen hem gevoerd voor corruptie?”, vroeg een van de reporters in de zaal. “Daar heb ik geen informatie over”, zei Mao Ning. “Volgende vraag.”

Zo ging de woordvoerster nog even door. Over de verdwijning van Qin Gang werden haar meer dan twintig vragen gesteld. Achteraf bleek dat geen enkele vraag in het officiële verslag van de persconferentie werd opgenomen. De geheimzinnigheid van de Chinese overheid maakt het mysterie alleen maar groter.

Dinsdag werd Wang Yi, de voorganger van Qin Gang, plotseling opnieuw aangesteld als buitenlandminister. Op verschillende overheidswebsites - ook die van het ministerie van Buitenlandse Zaken - werd vervolgens alle informatie over Qin Gang verwijderd. Alsof zijn bestaan vakkundig was uitgewist.

Tv-presentatrice

Een maand geleden, op 25 juni, werd Qin Gang voor het laatst in het openbaar gezien. Hij woonde in Peking een bijeenkomst met functionarissen van andere landen bij. Twee weken later kon hij niet deelnemen aan een top met landen uit Zuidoost-Azië in Indonesië. Gezondheidsredenen, gaf het ministerie als verklaring.

Dat lijkt twijfelachtig. Een corruptieonderzoek, zoals een reporter in de perszaal suggereerde, is mogelijk een andere piste. De Chinese leider Xi Jinping heeft corruptie al vaker als een voorwendsel gebruikt om politieke rivalen of hooggeplaatste ambtenaren uit de weg te ruimen.

Qin Gang in het gezelschap van zijn Amerikaanse tegenhanger Antony Blinken in Peking op 18 juni. Beeld REUTERS

In het geval van Qin Gang zijn er nog andere mogelijkheden. Misschien bezegelde niet onenigheid met Xi, maar met zijn voorganger (én opvolger) Wang Yi zijn lot. Hij kan ook een blunder gemaakt hebben tijdens de ontmoeting met zijn Amerikaanse collega Antony Blinken. Die bijeenkomst vond plaats een week voor zijn verdwijning.

Dan is er nog een piste, waar roddelsites gretig op inpikken. Qing Gang zou een buitenechtelijke affaire hebben gehad met Fu Xiaotian. Zij is een tv-presentatrice, die merkwaardig genoeg rond dezelfde tijd als de buitenlandminister verdween. Qin Gang was zelfs de laatste persoon die zij interviewde in haar tv-programma Gesprek met wereldleiders.

Omdat ze na het gesprek ook een foto van hem op X (vroeger Twitter) postte samen met een afbeelding van haar babyzoon, gaat het gerucht dat het kind van hem zou zijn. Al lijken daar weinig harde bewijzen voor te bestaan. Mao Ning, de woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, kreeg ook vragen over die romance, maar zei dat ze er niet van op de hoogte was.

“Eigenlijk weten we het dus niet”, zegt Frans Paul Van der Putten, China-kenner bij het Nederlandse Clingendael Instituut. “Ik heb ook al verschillende theorieën voorbij zien komen en eigenlijk kan het allemaal. Net omdat de Chinese overheid geen informatie geeft, laat ze heel veel ruimte voor speculatie.”

Nationalist

Qin Gang was een opkomende ster binnen het Chinese corps diplomatique en schoot in geen tijd naar de top. Voor hij in december vorig jaar minister werd, was hij de Chinese ambassadeur in de Verenigde Staten. Qin Gang probeerde de sympathie van de Amerikanen aan te wakkeren en deinsde er niet voor terug een balletje te gooien met NBA-sterren of tijdens een grote Amerikaanse honkbalwedstrijd.

De ambassadeur leek op zoek naar een manier om de verhouding tussen de twee grootmachten te verbeteren. Nochtans had hij een erg nationalistisch etiket en was hij niet beschroomd om zwaar uit te halen naar China’s rivalen. Toen hij woordvoerder van het ministerie was, kreeg hij zelfs de bijnaam ‘wolf warrior’.

“Hij is ook een tijd de protocolmeester van Xi geweest”, zegt Van der Putten. “In die functie kon hij dicht bij de Chinese leider komen, want hij moest zijn ontmoetingen met buitenlandse staatshoofden voorbereiden.”

Qin Gang werd gaandeweg Xi’s protegé. Toen hij vorig jaar minister werd, kreeg hij de voorkeur boven kandidaten die meer ervaring hadden. Hij moet op de één of andere manier uit Xi’s gratie gevallen zijn, maar analisten tasten in het duister over hoe dat precies is gebeurd. Politieke zuiveringen zijn volgens Van der Putten minder frequent geworden, omdat Xi al lang aan de macht is en al zijn mannetjes op belangrijke plaatsen heeft geïnstalleerd.

Ook de timing is opmerkelijk. China en de VS praten weer met elkaar, nadat de verhouding tussen de twee landen vorig jaar tot onder het vriespunt was gedaald. “Deze zaak is zeker niet uniek”, zegt Van der Putten. “Maar ze is om verschillende redenen wel bijzonder.”