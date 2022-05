China versoepelt draconische coronaregels, mogelijk als reactie op dramatische schade aan toerisme

Met keiharde lockdowns heeft China geprobeerd de jongste corona-uitbraken in de kiem te smoren. Huizenblokken werden hermetisch van de buitenwereld afgesloten zodra ook maar een verdenking van een mogelijk geval van Covid-19 bestond. Openbaar vervoer kwam stil te liggen en ook de rest van de economie, inclusief de wereldhaven van Shanghai, kwam grotendeels tot stilstand.

De aangekondigde versoepelingen gelden vooralsnog alleen in districten waar geen besmettingsgevallen meer zijn gemeld. Ze gelden bovendien niet voor alles: correspondent Leen Vervaeke meldt uit Beijing dat restaurants en scholen voorlopig bijvoorbeeld dicht blijven, en dat honderden gebouwen in de stad in lockdown blijven omdat er een coronageval is gemeld, of omdat er iemand in quarantaine zit vanwege contact met een besmet persoon.

In de megasteden Beijing en Shanghai leidde het keiharde coronabewind tot enorme frustratie en zelfs tot zeldzame openlijke protesten. Met geschreeuw maakten bewoners die opgesloten zaten in hun woontorens hun ongenoegen kenbaar. De versoepelingen zijn daarom met een zucht van verlichting ontvangen, ook al gaan ze voor velen nog niet ver genoeg.

Toerisme

Volgens correspondent Leen Vervaeke is het ongebruikelijk dat versoepelingen zo snel worden ingevoerd: het aantal nieuwe besmettingen gaat pas sinds drie dagen omlaag. Mogelijk is China tot de snelle versoepelingen overgegaan vanwege het naderende Drakenbootfestival, dat vrijdag wordt gevierd, en als reactie op de dramatische schade die de toeristische sector in heel China, maar vooral in Beijing heeft geleden. Dat laatste kan de reden zijn geweest voor heropening van hotels in toeristische districten, die opvallend is aangezien restaurants nog wel dicht moeten blijven.

De harde maatregelen vloeien voort uit het zerocovidbeleid van China dat erop gericht is Covid-19 geen enkele kans te geven.