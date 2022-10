China rekruteert Britse gevechtspiloten: ‘beangstigend dat ze onze vijand leren hoe hij ons kan verslaan’

Sinds eind 2019 en het begin van de pandemie doet China alsmaar meer inspanningen om voormalige westerse piloten aan boord te halen. Niet alleen voormalige piloten, maar ook dienstdoende piloten en andere specialisten van de Royal Air Force, de Royal Navy en het Britse leger komen in aanmerking, evenals militair personeel van andere westerse landen.

De Chinese interesse blijkt groot voor piloten met jarenlange ervaring in het besturen van Britse en andere NAVO-gevechtsvliegtuigen, waaronder de Typhoon, Tornado en de Harrier.

China zou zo al 30 voornamelijk ex-gevechtspiloten, maar ook enkele helikopterpiloten hebben gelokt met jaarsalarissen van ruim 275.000 euro. Het Chinese leger zou ook al hebben geprobeerd om voormalige piloten te rekruteren die ervaring hebben met de F-35 gevechtsvliegtuigen. Maar vooralsnog zijn die pogingen onsuccesvol gebleken.

Chinese soldaten Beeld AFP

Alarm

De situatie is zo ernstig dat de inlichtingendienst van het Britse ministerie van Defensie dinsdag alarm heeft geslagen om dienstdoend en voormalig militair personeel te waarschuwen voor dergelijke praktijken.

China gebruikt naar verluidt headhunters, waaronder medewerkers van een in Zuid-Afrika gevestigd bedrijf, om het personeel te benaderen. De identiteit van de voormalige Britse militaire piloten die al in China aan de slag zijn, werd niet vrijgegeven, maar sommigen zouden eind vijftig zijn en het leger enkele jaren geleden hebben verlaten. “Als we niet ingrijpen, zullen deze activiteiten vrijwel zeker de belangen van het Verenigd Koninkrijk en onze bondgenoten schaden”, aldus functionarissen.

Ondanks het mogelijke gevaar voor de nationale veiligheid lijkt het Verenigd Koninkrijk niet in staat te zijn geweest om de rekruteringsprogramma’s te stoppen of om het voormalige militaire personeel, dat een baan in China heeft aanvaard, te dwingen naar huis terug te keren. Men gaat er niet van uit dat iemand de Official Secrets Act (een wet die voorziet in de bescherming van staatsgeheimen, red.) heeft overtreden - wat een strafbaar feit zou zijn.

Het Britse ministerie van Defensie zei dat het eraan werkt om het voor China veel moeilijker te maken om Brits militair talent weg te kapen. Zo zullen de vertrouwelijkheidsclausules in arbeidscontracten en veiligheidsvoorschriften worden aangescherpt.

“Verbijsterend”

De Britse defensieanalist Francis Tusa noemde de onthullingen “verbijsterend”. “Laten we eerlijk zijn, China is een vijand”, verklaarde Tusa aan ‘Sky News’.

“Als zodanig blijken er Britse onderdanen te zijn die besloten hebben dat hun belangen het best gediend zijn door onze vijand te leren hoe hij ons kan verslaan. Dit is ongelooflijk beangstigend.”