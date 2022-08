China ‘maakt’ regen om extreme droogte te bestrijden: vliegtuigen bestrooien wolken met zilverjodide

Verschillende regio’s aan de Chinese Yangtze-rivier hebben programma’s voor weersverandering opgestart. Daarbij worden wolken bestrooid met staafjes zilverjodide. Dat bevordert de vorming van ijskristallen, waardoor wolken meer regen gaan produceren.

Het Ministerie van Watervoorraden zei woensdag in een mededeling dat de droogte in het hele stroomgebied van de Yangtze “een nadelige invloed had op de drinkwatervoorziening van de plattelandsbevolking en het vee, en op de groei van de gewassen”. Woensdag kondigde de Hubei-provincie in Midden-China als laatste aan dat ze zilverjodide zou gebruiken om regen te veroorzaken.

Ten minste 4,2 miljoen mensen in Hubei zijn sinds juni getroffen door een ernstige droogte, zei het provinciale departement voor noodbeheer dinsdag. Meer dan 150.000 mensen daar hebben problemen met de toegang tot drinkwater. Bijna 400.000 hectare gewassen zijn beschadigd als gevolg van de hoge temperaturen en de droogte.

De techniek met zilverjodide om neerslag te veroorzaken wordt al toegepast sinds de jaren 40 van de vorige eeuw. China gebruikte zilverjodide onder meer in de aanloop naar de Olympische Spelen in Peking in 2008, om te verzekeren dat er geen regen meer zou vallen tijdens het evenement.

Klimaatcrisis

De Yangtze is slechts één van de vele rivieren en meren op het noordelijk halfrond die opdrogen en kleiner worden door de aanhoudende hitte, waaronder Lake Mead in de VS en de Rijn in Duitsland. Deze extreme weersomstandigheden zijn mede aangewakkerd door de klimaatcrisis, die door de mens werd veroorzaakt en in de hand wordt gewerkt door de verbranding van fossiele brandstoffen.

China zet verschillende fondsen in en ontwikkelt nieuwe voorzieningsbronnen om de gevolgen voor gewassen en vee op te vangen. Een deel van de veestapel is tijdelijk naar andere regio’s overgebracht, zei het ministerie van Financiën eerder deze week. Het ministerie voegde eraan toe dat het 300 miljoen yuan (43 miljoen euro) zou uittrekken voor noodhulp.

Om de stroomafwaartse toevoer te stimuleren zal de Drieklovendam, China’s grootste waterkrachtproject, de waterafvoer de komende tien dagen ook met 500 miljoen kubieke meter verhogen, zei het ministerie van Watervoorraden dinsdag. De hitte dwong de autoriteiten in de zuidwestelijke provincie Sichuan ook om alle fabrieken deze week zes dagen lang te sluiten om een stroomtekort te verhelpen.