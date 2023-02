‘China lijkt aanvaard te hebben dat er een tweedeling in de wereld is’: wat we leren van het Chinese ‘vredesplan’

Met het pas voorgestelde twaalfpuntenplan wil China zich andermaal opstellen als een verantwoordelijke wereldmacht. Toch doen de vele beschuldigingen tegenover het Westen en de almaar sterkere signalen dat China wapens levert aan Rusland vragen rijzen.

Wat staat er in China’s vredesplan?

Op de eerste verjaardag van de Russische invasie stelt China voor om een “rechtstreekse dialoog zo snel mogelijk te hervatten, om de situatie geleidelijk aan te de-escaleren en uiteindelijk tot een algeheel staakt-het-vuren te komen”, aldus de tekst van het twaalfpuntenplan dat het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag naar buiten bracht.

Het twaalfpuntenplan verschijnt niet toevallig na een Chinese diplomatieke rondreis, waarbij topdiplomaat Wang Yi eerst westerse diplomaten groette op de veiligheidsconferentie in München en daarna in gesprek ging met Vladimir Poetin in Moskou.

Sommigen hadden daardoor gehoopt dat China met concrete voorstellen zou komen die een eerste basis kunnen vormen voor vredesonderhandelingen. Maar het uiteindelijke plan blijkt vooral een herhaling van de standpunten die Peking al sinds het begin van de invasie inneemt. In het plan staat dat dialoog en onderhandelingen de enige uitweg zijn, en dat China daarin zelf een ‘constructieve rol’ wil spelen. Maar enige voorwaarden of concrete stappen om tot vrede te komen, zijn nergens in de tekst te vinden.

China kiest andermaal geen duidelijke kant

Nergens in de tekst wordt Rusland expliciet als agressor beschreven. China spoort aan om te ‘stoppen met vechten’, maar zegt daarbij niet dat Russische troepen Oekraïne moeten verlaten. Ook dat is weinig verrassend. Hoewel de invasie van Rusland in Oekraïne China aanvankelijk niet lekker zat, is de relatie met Rusland allerminst verminderd. China levert militaire technologie en training aan Rusland, terwijl het zelf Russische olie en gas die niet langer naar Europa stromen goedkoper kan aankopen. “Onze relatie is zo stevig als een berg”, bevestigde de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi tijdens zijn bezoek aan het Kremlin deze week.

Hoewel het eerste punt van het plan stelt dat de soevereiniteit van elk land gerespecteerd moet worden, onthield China zich deze week voor de vierde keer bij een VN-resolutie die Rusland oproept om de soevereiniteit van Oekraïne te respecteren. “Dat toont dat dit moeilijk serieus genomen kan worden”, zegt Ingrid d’Hooghe, hoofd van het Clingendael China Centre. “Vooral omdat China Oekraïne altijd erkend heeft als soevereine staat.”

Toch lijken er in de tekst een paar indirecte waarschuwingen aan het adres van Moskou te zitten. China roept bijvoorbeeld op om geen civiele infrastructuur of kerncentrales aan te vallen, en veroordeelt (dreigementen over) de inzet van nucleaire wapens. “China wil daarmee aangeven dat ze grenzen stellen”, zegt d’Hooghe. “Dat kunnen ze, want Rusland wordt steeds afhankelijker van China naarmate de oorlog voortduurt.”

Hoe moeten we dit plan dan interpreteren?

Het lijkt er vooral op dat China met dit document nog maar eens zijn positie in dit conflict wil onderstrepen. “En dat is die van de bedachtzame, verantwoordelijke wereldspeler”, zegt sinoloog Bart Dessein (UGent). “Dat is natuurlijk geen slechte uitgangspositie om een rol te spelen in vredesonderhandelingen, als die er zouden komen.”

China wil zich daarmee ook onderscheiden van het Westen, dat volgens Peking het conflict voedt door wapens te leveren, door internationale sancties uit te roepen die niet zijn goedgekeurd door de VN. In het twaalfpuntenplan valt te lezen dat de ‘bezorgdheden van elk land ernstig genomen worden’, en dat militaire blokken (lees: de NAVO) versterken of uitbreiden niet de manier is om de vrede te herstellen. “Hiermee nemen ze eigenlijk het Russische narratief over”, zegt professor internationale politiek Jonathan Holslag (VUB). China voelt de laatste weken hoe met name de VS steeds meer de deuren sluiten. Zo nam Washington onlangs Nederland en Japan mee in een nieuw anti-Chinees chips­akkoord. “Ook China kiest dus eieren voor zijn geld, en houdt meer vast aan partnerschappen met Rusland en andere landen”, zegt Holslag.

Ook in Europa zullen de impliciete beschuldigingen in het twaalfpuntenplan wellicht niet in goede aarde vallen. “Maar je mag niet vergeten dat deze tekst vooral ook gericht is aan landen in het Midden-Oosten en Afrika”, zegt d’Hooghe. “Zij zijn vatbaarder voor de boodschap dat China een betrouwbare partner is, in tegenstelling tot het Westen.”

Levert China wapens aan Rusland?

China’s vredesvoorstel is er ook op gericht om de vermoedens de kop in te drukken dat het van plan is om wapens te leveren aan Rusland. Zowel NAVO-topman Jens Stoltenberg als Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken gaven recent aan, op basis van informatie van Amerikaanse inlichtingendiensten, dat China plant om dodelijke wapens aan Rusland te leveren. China ontkende in alle talen.

Des te opvallender is dan ook dat de Duitse krant Der Spiegel berichtte dat China onderhandelingen voert om honderd drones te leveren aan Rusland. “Tot nu toe onthield China zich ervan om Rusland expliciet wapens te leveren, want op die manier zou China de band met Europa helemaal dreigen op te blazen”, zegt Holslag. “Deze informatie toont aan dat ze nu toch bereid zijn dat risico te nemen. China lijkt aanvaard te hebben dat er een tweedeling in de wereld is en dat Europa niet de kant van China kiest.”