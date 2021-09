China brengt ‘werkpaard’ in stelling: vaccin van bedrijf Clover beschermt nagenoeg volledig tegen 5 varianten

Eindelijk lijkt China erin geslaagd een echt krachtig vaccin tegen corona te produceren. Het vaccin van het bedrijf Clover beschermt nagenoeg volledig tegen ziekenhuisopname en overlijden, en ook tegen zeker vijf coronavarianten uit alle windstreken.

Dat biedt vooral uitkomst voor lage-inkomenslanden waar de vaccinatie tegen corona nog altijd niet goed op gang is gekomen. Het internationale initiatief voor de vaccinatie van ontwikkelingslanden Covax heeft inmiddels 414 miljoen doses van het Clover-vaccin besteld.

Goede cijfers

De resultaten komen nadat de eerdere werkpaarden van het Chinese vaccinatieprogramma, de vaccins van Sinopharm en Sinovac, vooral tegenslagen te verwerken kregen. Zo is Brazilië, een land dat eerder het Sinovac-vaccin omarmde, inmiddels overgestapt op andere vaccins. Enkele weken geleden bleek uit onderzoek onder 60 miljoen al gevaccineerde Brazilianen dat Sinovac bejaarden maar voor 35 procent beschermt tegen overlijden door corona.

De resultaten van het Clover-vaccin zien er wat dat betreft, althans op papier, een stuk beter uit. De afgelopen maanden testte het bedrijf zijn vaccin op 30.000 proefpersonen, onder wie ook zevenhonderd Belgen. In de gevaccineerde groep kwamen 67 procent minder coronagevallen voor dan in een groep die een nepprik kreeg, een score vergelijkbaar met de vaccins van AstraZeneca en Janssen.

Tegen matige tot ernstige ziekte beschermt het vaccin voor 84 procent, aldus Clover, in een voor China ongewoon gedetailleerde presentatie van de cijfers. Ziekenhuisopnames of sterfgevallen door covid kwamen in de ingeënte groep in het geheel niet voor. Tegen de deltavariant, die in steeds meer landen domineert, beschermt het Clover-vaccin voor haast 80 procent.

Heel belangrijk

Dat zijn klinkende resultaten, vinden ook westerse experts. Bovendien blijkt het vaccin de natuurlijke immuniteit van mensen die al corona hebben gehad flink te verhogen, merkt Nicholas Jackson van de Coalitie voor pandemische bereidheid (Cepi) op in vakblad Science. “Dat is heel belangrijk.”

Wel wordt het afwachten of de mooie rapportcijfers na verloop van tijd standhouden, zegt vaccinexpert Kathleen Neuzil van de Universiteit van Maryland, eveneens in Science. De proef met het vaccin liep immers maar drie maanden, zodat niet duidelijk is of het vaccin na een tijdje minder goed gaat werken.

De ervaringen met de andere grote Chinese vaccins, van Sinopharm en Sinovac, beloven wat dat betreft niet veel goeds. Na eerdere beloftevolle resultaten bleken de vaccins in de praktijk behoorlijk wiebelig. Zo kregen de Verenigde Arabische Emiraten, volledig ingeënt met Sinopharm, de afgelopen tijd te maken met een nieuwe ziektegolf, waardoor men een derde prik nodig achtte. En in een van de latere onderzoeken naar Sinovac bleek de efficiëntie van het vaccin slechts 51 procent, een stuk lager dan van andere vaccins.

Beperkte bijwerkingen

Het Clover-vaccin is een ‘eiwitvaccin', bestaand uit losse uitsteekseleiwitten van het coronavirus die zijn opgekweekt in hamstercellen. Daarnaast is het vaccin uitgerust met een aluminiumhoudend adjuvans, een hulpstof bedoeld om het afweersysteem extra aan het schrikken te maken. Niettemin zijn de bijwerkingen, volgens de cijfers van Clover zelf, beperkt tot een dagje grieperigheid, hoofdpijn of een zere arm.

Of Clover ook in Europa markttoelating zal aanvragen, is nog onbekend. Extra voordeel van het vaccin is dat het houdbaar is in de koelkast, wat het zeer geschikt maakt voor armere landen, waar men vaak geen hoogwaardige diepvriesapparatuur beschikbaar heeft. Ook in China zelf, waar de meeste volwassenen al zijn gevaccineerd, kan het vaccin wellicht voor aanvulling zorgen.