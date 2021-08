China bant het virus weer uit, maar in Australië en Nieuw-Zeeland ontstaan twijfels over ‘nul-covid-strategie’

De aanpak van China - geënt op het uitbannen van het virus - roept vergelijkingen op met die in Australië en Nieuw-Zeeland. Ook daar leek het coronavirus op enig moment totaal onder controle, met een minimum aan besmettingen. Inmiddels wordt in Australië een recordaantal gevallen gemeld.

Daar, in tegenstelling tot in China, zijn hele landsdelen wekenlang in lockdown geplaatst. China deed er ruim een maand over om de besmettingen weer terug te brengen naar nul. Het is de vraag of Australië hetzelfde lukt.

Inmiddels twijfelt de Australische premier Scott Morrison openlijk aan de ‘nul-covid-strategie’. Morrison herhaalde maandag dat de lockdowns niet eeuwig kunnen duren, en dat het land zal moeten ‘leven met het virus’. Morrison noemde een vaccinatiegraad van 70 procent als drempel voor versoepeling (momenteel is 23 procent van de bevolking volledig gevaccineerd).

Waar strenge grenscontroles en quarantainemaatregelen eerder goed werkten voor Australië, lijken ze niet opgewassen tegen de komst van extra besmettelijke virusvarianten.

Draconische maatregelen

In Nieuw-Zeeland wil premier Jacinda Ardern vasthouden aan een aanpak die het virus na elke besmetting de kop in moet drukken: “Er zullen niet nul besmettingen zijn, maar als er een geval is in een gemeenschap, dan verpletteren we die.”

Dinsdag ging haar land in lockdown na de eerste nieuwe besmetting sinds zes maanden. Maar Arderns coronaminister Chris Hipkins zette maandag tijdens een persmoment vraagtekens bij die strategie en suggereerde dat de zeer besmettelijke deltavariant om een wijziging in beleid vraagt: “Op enig moment zullen we meer open moeten.”

Toch zal ook China voor de vraag komen te staan hoe lang het wil aansturen op het uitbannen van het virus. Volgens Bloomberg News komen de draconische maatregelen ook niet zonder prijs: zowel de consumptie als productie in China kregen een tik als gevolg van de maatregelen.