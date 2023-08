Child Focus stelt zich burgerlijke partij in dossier Sven Pichal

“We doen dit in de eerste plaats om alle niet-geïdentificeerde slachtoffers te vertegenwoordigen, of slachtoffers die zich niet kunnen laten vertegenwoordigen”, zegt CEO Heidi De Pauw. “Verder willen we bepaalde fenomenen van seksuele uitbuiting beter leren kennen om ze nog beter te bestrijden. Ten slotte willen we in dergelijke dossiers ook het publiek sensibiliseren rond bepaalde problematieken.”

“Als Child Focus zijn wij bevoegd om ons burgerlijke partij te stellen in alle dossiers rond beelden van seksueel misbruik van kinderen”, laat advocaat Kris Luyckx weten. Voorlopig gaat het hier enkel om het dossier rond Sven Pichal, maar volgens Luyckx is het niet uitgesloten dat Child Focus zich nog in andere dossiers burgerlijke partij zal stellen.

“Dit is een gefragmenteerde zaak van meerdere mensen waarrond verschillende dossiers opgemaakt zijn. Het zou dus kunnen dat we ons in nog meer dossiers burgerlijke partij zullen stellen. Dat zullen we doen zodra we weten wie de verdachten zijn en wat de tenlastenleggingen.”

Child Focus stelt zich wel vaker burgerlijke partij in dossiers over thema’s waarrond het werkt. Vorig jaar ging het om vijf dossiers, zo blijkt uit het jaarverslag van de organisatie: drie over tienerpooiers en twee over bezit en verspreiding van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen.