Cherson valt als eerste grote stad onder Russische controle: waarom is de stad zo belangrijk in Oekraïne?

Wat is er gebeurd?

De Oekraïense stad Cherson in het zuiden van het land staat onder Russische controle, dat bevestigen Oekraïense ambtenaren bij The New York Times. Ook het Russische ministerie van Defensie maakte die claim al vanochtend. Daarmee is het de grootste regionale hoofdstad van Oekraïne die tot nu toe in Russische handen is gevallen, op de twee steden Donetsk en Loehansk in het rebellengebied na.

“Er zijn hier geen Oekraïense troepen meer”, zegt burgemeester Igor Kolykhaev bij de Amerikaanse krant. “De stad is omsingeld.”

Afgelopen nacht werd er nog hevig strijd gevoerd om de stad. Een adviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte melding van talrijke burger- en militaire slachtoffers.

Waarom is de stad zo belangrijk?

Cherson telt ongeveer 283.000 inwoners en ligt op ruwweg honderd kilometer van het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. De stad is niet alleen een groot regionaal en industrieel centrum met een haven aan de Zwarte Zee, maar ook strategisch erg belangrijk door haar positie aan de monding van de Dnjepr.

Nu de bruggen over die rivier in handen zijn, kan het Russische leger gemakkelijker doorstoten naar Mykolaiv. Zo is het slechts een kwestie van tijd vooraleer Rusland richting Odessa probeert door te stoten. Die grote havenstad zou dan tegelijkertijd uit het noordoosten als vanop zee kunnen worden bestookt door de Russische Zwarte Zeevloot. Bovendien zou Rusland dan een extra front hebben om het Oekraïense binnenland in te trekken richting het noorden en hoofdstad Kiev.

Russische legervoertuigen gestationeerd in het centrum van Cherson. Beeld rv

“Civiele infrastructuur” en het openbaar vervoer in Cherson functioneren normaal, luidt het bij de Russische strijdkrachten. De burgemeester van de stad sprak eerder op de dag echter van het uitvallen van de stroom, het gas en de watervoorziening in delen van de stad waar werd gevochten.