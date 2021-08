Chemiebedrijf 3M moet uitleg komen geven bij milieu-inspectie

Het is de milieu-inspectie duidelijk menens in haar strijd tegen 3M. Donderdagavond nam het stalen af op de productiesite in Zwijndrecht, maar ook vrijdag volgde nog een uitgebreider plaatsonderzoek met inspecteurs van het departement Omgeving.

Diezelfde dag stuurde de milieu-inspectie ook een aanmaning naar 3M. Het bedrijf moet tegen ten laatste vannacht “alle informatie overdragen over alle stoffen die geproduceerd en/of geloosd worden en hun schadelijkheid”. De inspectie wil vooral weten of 3M de schadelijke stof FBSA produceert en loost. In juni gaf het bedrijf dit nog toe aan het Vlaams departement Zorg en Gezondheid. Sindsdien heeft 3M dit niet meer willen bevestigen.

De milieu-inspectie dreigt ook al meteen met maatregelen tegenover de chemiereus. Zo werd er een externe expert aangesteld die gaat controleren of het vervuilde water van 3M al dan niet schadelijk is. Afhankelijk van dit advies zal de inspectie “veiligheidsmaatregelen overwegen in belang van mens en milieu, en in overleg gaan met de minister”. Een eventuele maatregel zou het verbod kunnen zijn om een bepaald product nog te produceren, maar daar wil de milieu-inspectie nog niet op vooruitlopen.

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) bevestigt het nieuws, maar wil voorlopig niet reageren tot na de hoorzitting.