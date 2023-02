Chef biodiversiteit VN: ‘Laat je niet ontmoedigen door berichten over de zesde uitstervingsgolf, die is nog veraf’

Tegen 2030 moeten we 30 procent natuur beschermen en evenveel kapotte natuur herstellen. Dat zijn de VN-landen overeengekomen. ‘Een immense taak. De destructie is groot, maar de natuur is veerkrachtig en kan gerepareerd worden’, zegt ecoloog Anne Larigauderie, voorzitter van het VN-biodiversiteitspanel.

“Geen koffie, fruit of chocolade meer, dat zou toch triest zijn?”, zegt Anne Larigauderie terwijl ze in haar kopje roert. De ecoloog hoeft niet lang na te denken over een antwoord op de vraag of het echt zo erg is dat veel planten- en diersoorten verdwijnen door boskap, vervuiling, pesticiden en menselijke consumptie.

“Dat een zeldzame kikkersoort uitsterft, lijkt ons leven niet te treffen”, vervolgt de Française, die onlangs aan de Universiteit Hasselt een eredoctoraat kreeg. “Maar een ecosysteem is als een machine. Het biedt ons minder proper water, voedsel of propere lucht als je er een paar elementen uit haalt en stokt als je er nog meer elimineert. Zo groeien er zonder bestuivers onder andere geen koffie of cacao meer.”

Larigauderie leidt het IPBES, het in 2014 opgerichte VN-panel voor biodiversiteit. Officieel: Intergouvernementeel Beleidsplatform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten. Zoals het IPCC voor klimaat produceert IPBES wetenschappelijke studies waaraan honderden onderzoekers deelnemen. Zo werd duidelijk dat een miljoen soorten met uitsterven zijn bedreigd.

In 2020 werd IPBES genomineerd voor de Nobelprijs, vorig jaar kreeg het samen met het IPCC de prestigieuze Gulbenkian Prize for Humanity, goed voor 1 miljoen euro. Maar nog blijer waren Larigauderie en co. met het historische akkoord over natuurbehoud dat de 196 VN-landen eind vorig jaar sloten in Montreal. In dat ‘vredespact met de natuur’ beloven ze om tegen 2030 30 procent van het land en de zee te beschermen en 30 procent aangetaste natuur te herstellen.

Anne Larigauderie. Beeld Tim Dirven

Het zag er aanvankelijk naar uit dat die natuurtop een flop zou worden. Wat deed de boel keren?

“Geld. Op die toppen is er vaak eerst heel wat drama. Er was eindeloos gekibbel over cijfers. Maar toen de centen op tafel kwamen, klaarde alles op. De rijke westerse landen vragen armere landen waar nog veel natuur is om grote gebieden intact te laten. Daar wil je natuurlijk voor betaald worden.”

Rijke landen betalen arme landen om natuur te behouden, komt het daarop neer?

“Het is niet alleen maar dat, maar dit is wel een essentieel puzzelstuk. Logisch, want wij zijn rijk geworden door onze natuur uit te putten. En nu vragen wij dat anderen dat niet doen omdat we willen dat de olifanten in Afrika niet verdwijnen en omdat rijke natuur een CO2-spons is en nodig is voor onze voedselproductie. Maar de armere landen willen zich uiteraard ook ontwikkelen. Het gaat niet op dat de VS en de EU hen gaan opleggen natuur te behouden. Dan valt de term kolonialisme.

“Dus er zijn centen toegezegd. Twintig miljard dollar aan directe steun en in totaal 200 miljard om de doelen tegen 2030 te bereiken. Want ook hier is er veel werk om natuur te herstellen en de landbouw te hervormen. En we moeten ook die andere 70 procent natuur veel minder vervuilen en vernielen.”

Van de vorige, minder scherpe natuurdoelen, vastgelegd in het Japanse Aichi in 2010, is geen enkel gerealiseerd. Hoe komt dat?

“Aichi voorzag erin 17 procent van de natuur op land en 10 procent in de oceanen te beschermen en dat is inderdaad niet gerealiseerd. Er werd te weinig beseft hoe cruciaal dit is. Er waren ook te weinig middelen om aan natuurbescherming te doen, bijvoorbeeld om parkwachters op te leiden en in te zetten. En je hebt voor monitoring en controle op wetenschap gebaseerde indicatoren nodig. Die waren er niet ten tijde van Aichi. Zelfs halfweg was het gesprek over ‘hoe meten we wat precies?’ nog niet eens begonnen.”

Beeld DM

Biodiversiteit meten is ingewikkelder dan CO2 meten, want wat is je ijkpunt? Hoeveel soorten moet je tellen?

“Dat is een terecht punt. We kunnen vaststellen of een ecosysteem gezond is, maar de definitie van natuur en biodiversiteit blijft een punt van discussie, vooral tussen westerlingen en mensen uit Afrika of Latijns-Amerika. Voor hen is rijke natuur gebied waar je als mens deel van de voedselketen bent. Zij vinden onze natuur erg saai en het klopt dat veel van wat wij hier natuur noemen in feite cultuurlandschappen zijn die net veel onderhoud nodig hebben. Wat we als rijke natuur zien, verschuift ook gedurende de tijd. Lang geleden waren er op veel plekken veel meer soorten, maar dat zien we nu niet meer.”

Waarom zouden deze dubbel zo ambitieuze doelen in bijna de helft minder tijd nu wel gehaald worden?

“De nieuwe doelen zijn erg ambitieus, sommigen zouden zelfs zeggen té ambitieus. Maar er is ondertussen meer kennis en wij werken aan rapporten om landen te helpen met wetenschappelijk verantwoorde meet- en controlemethodes. Er zijn meer fondsen beloofd en er is bovenal een groter gevoel van urgentie. In 2010 leefde dit thema nauwelijks.

“Het is pas sinds ons Global Assessment, dat liet zien hoe een miljoen van de soorten bedreigd is, dat steeds meer burgers, bedrijven en politici dit belangrijk vinden. In Davos heeft de zakenwereld het verlies aan biodiversiteit opnieuw in de top vijf gezet van grootste bedreigingen voor het bedrijfsleven. Op de VN-top in Montreal tekenden opvallend veel bedrijven en banken present en er waren voor het eerst demonstraties. Veel van de klimaatjongeren zie je nu ook met pancartes manifesteren waarop iets staat over de ‘zesde massale uitstervingsgolf’ (een periode waarin minimaal 75 procent van de flora en fauna in het water en op land uitsterft, BDB). Hoe meer burgers zich hierover uiten, hoe meer politici bereid zijn iets te doen, zoals nu blijkt. Je voelde in Montreal echt dat de rijke landen nu veel meer beseffen dat ze iets moeten doen.”

Wie is Anne Larigauderie? - Geboren in 1960, in het Franse Bourges - Behaalde een master in moleculaire biologie en een doctoraat in plantenecologie - Onderzocht onder meer de impact van de klimaatverandering op de toendra in Alaska, op grassen in Californië en op plantensoorten in de Alpen - Was hoofd wetenschap en samenleving bij de Internationale Raad voor Wetenschappen ICSU en directeur van het internationale onderzoeksprogramma voor biodiversiteit Diversitas - Lag mee aan de basis van de oprichting van het VN-biodiversiteitspanel IPBES, waar ze nu aan het hoofd staat - Kreeg in 2010 de Légion d’Honneur toegekend door het Franse ministerie van Onderwijs en Onderzoek

Die zesde massale uitstervingsgolf klinkt apocalyptisch. We zitten er middenin?

“Neen. Zeggen dat de zesde uitstervingsgolf aan de gang is, is te alarmistisch en niet op wetenschap gebaseerd. We staan er gelukkig nog ver van af. Het zou betekenen dat zo’n driekwart van de soorten zijn verdwenen. Nu zitten we op ongeveer 12 procent. IPBES zegt daarom vooral dat als we de natuur in het huidige tempo blijven vernielen, we mogelijk op het pad belanden richting een zesde massale uitstervingsgolf. Die boodschap is erg belangrijk, maar je moet mensen ook niet onnodig ontmoedigen.”

Wat zegt u aan de consument die door de berichten over vernielde natuur wel de moed verliest en piekert in de supermarkt?

“Dat het niet de bedoeling is te gaan doemdenken of te besluiten dat we allerlei zaken nooit meer mogen consumeren. Ik zou mensen aanmoedigen door erop te wijzen dat de natuur er niet goed aan toe is, maar dat ze erg veerkrachtig is, zoals heel wat succesverhalen tonen. Een omgehakte boom is meestal nefast, maar hij kan terug groeien.

“En iedereen kan een positieve impact hebben. Door er een beetje op te letten dat je voeding niet van ver komt, door te minderen met vooral vlees en ook vis en meer plantaardig te eten. En door in te zien dat de meeste dingen die goed zijn voor het klimaat, zoals minder vliegen of minder wegwerpspullen kopen, ook echt een verschil maken voor de natuur.”

Aan welke succesverhalen denkt u?

“Diersoorten die bijna of volledig verdwenen waren, komen terug. Zoals de bizon in Europa. Die populatie was gekrompen tot zo’n 40 à 50 individuen en nu zijn er het opnieuw een duizendtal, vooral in Oost-Europa. Ook de terugkeer van de wolf, de lynx en de bever wijzen op ecosystemen die zich hebben hersteld. Dat is soms zelfs zo succesvol dat mensen, voornamelijk landbouwers, alweer maatregelen willen om die dieren opnieuw te verjagen.”

Terecht?

“Dat vind ik niet. Er zijn schapenboeren in Frankrijk die nu heel erg tegen de wolf ageren. Maar de tijd is aangebroken om ons af te vragen of we echt op elke heuvel schapen nodig hebben. Wij kunnen toch niet overal alles inpalmen?”

Een herder met zijn kudde in Zuid-Frankrijk. ‘Er zijn schapenboeren die stevig tegen de wolf ageren. Maar de tijd is aangebroken om ons af te vragen of we echt op elke heuvel schapen nodig hebben.’ Beeld AFP

Sommige van uw collega’s waarschuwen dat de terugkeer van één soort in één gebied niet betekent dat het fundamenteel beter gaat met de natuur.

“Dat zouden ze niet moeten doen. Ik ken dat discours, maar als iets positief uitdraait moet je dat volgens mij vieren. Het is echt niet productief om te emmeren: ‘De wolf is wel terug, maar dit en dat is nog niet in orde.’ Zo worden mensen defaitistisch. Het is toch schitterend dat hier en daar bijvoorbeeld de bever terug is, ook al veroorzaakt die veel gedoe?” (smakelijke lach)

Iets wat meer en meer in trek is, is bomen laten planten om zo te compenseren voor CO2-uitstoot. Goed idee?

“Soms zeker wel, maar momenteel loopt het uit de hand. Ongeveer iedereen plant bomen en er zijn valkuilen. Zo schep je het idee dat we onze hyperconsumptie gewoon intact kunnen houden. Vlieg naar New York, koop een T-shirt, eet steaks en plant telkens een boom om het goed te maken. Maar er is veel te weinig plaats om het zo aan te pakken.

“En de biodiversiteit kan eronder lijden, omdat diverse natuur plaats maakt voor snelgroeiend bos of omdat soms de verkeerde soorten worden gebruikt. Er zijn gevallen waarbij die de bestaande natuur aantasten, bijvoorbeeld omdat ze veel meer water nodig hebben dan inheemse soorten waardoor de niveaus van waterlopen zakken. Lokale bewoners worden soms zelfs verjaagd. Allemaal opdat wij massaal kunnen blijven shoppen of vliegen. Dit moet dus beter doordacht en gereguleerd worden, met verplichte certificaten zoals die ook bestaan voor hout.”

Soms doen ingrepen die goed zijn voor het klimaat de natuur dus geen deugd?

“Inderdaad, dat is een belangrijk punt waarover wij met het IPCC overleggen. Naast verkeerde boomplantacties zijn ook biobrandstoffen hier soms een voorbeeld van. Neem koolzaad. Dat wordt dan op enorme schaal geteeld waardoor het concurreert met voedselproductie en het de lokale natuur verstoort. In Latijns-Amerika zien we dat boeren grote stukken bos inpalmen omdat ze veel geld kunnen verdienen met biobrandstoffen, zodat wij massaal in onze auto’s kunnen blijven rijden.

“Er zijn gelukkig ook oplossingen die zowel het klimaat als de biodiversiteit helpen. Veengronden die CO2 opslaan en andere natuurlijke CO2-sponzen zoals oerwouden beschermen, bijvoorbeeld. Op heel wat plekken wordt de bodem almaar meer uitgeput door intensieve landbouw. Daar moeten we echt iets aan doen. En bodemherstel betekent niet alleen dat je het ecosysteem van organismen in de bodem repareert, gezonde bodems capteren ook beter CO2.”

‘Iedereen plant nu bomen als CO2-compensatie, maar de biodiversiteit kan daaronder lijden, bijvoorbeeld als snelgroeiend bos diverse natuur verdringt.’ Beeld Tim Dirven

Volgend jaar moeten landen plannen indienen waarin ze aantonen hoe ze het akkoord van Montreal gaan uitvoeren. Wat is daarin essentieel?

“De precieze uitwerking is er nog niet, omdat we nog werken aan verantwoorde indicatoren. Maar belangrijk in Europa is in ieder geval dat de landbouw veel minder pesticiden en mest gaat gebruiken, de bodem minder uitput en minder stikstof en methaan uitstoot. Dan kom je uit bij andere technieken en principes, minder chemische stoffen maar ook bij, opnieuw, minderen met vlees en zuivel .”

Moet ieder land apart 30 procent beschermde natuur hebben of kan dat, zoals sommige wetenschappers bepleiten, beter op mondiale schaal bekeken worden?

“Dat is een fundamentele vraag die nog niet is uitgeklaard. Het klopt dat het misschien niet logisch is om iedere snipper natuur in kleine en volgebouwde landen waar een conflict ontstaat tussen natuur en landbouw te beschermen en te onderhouden. Wellicht is het slimmer om op Europees of mondiaal niveau 30 procent van de belangrijkste ecosystemen af te bakenen die echt doorslaggevend zijn. Sommige gebieden die moeten worden hersteld zijn al afgebakend, maar op basis van een rapport waar wij aan werken moet nog worden beslist waar wat zou worden hersteld en beschermd. Wat die 30 procent betreft, moet Europa ook nog beslissen hoe het dat precies verdeelt.”

Hoe minder volk, hoe minder natuurschade. Staat de heikele kwestie van het bevolkingsaantal ook op jullie agenda?

“Niet zeer expliciet. Niet omdat het gevoelig ligt, maar omdat het niet zozeer gaat om het aantal mensen maar om hun consumptieniveau. De ecologische voetafdruk van de Amerikaan is zo’n zeven keer groter dan die van de Senegalees. De hele wereld zal er mee voor moeten helpen zorgen dat landen in ontwikkeling ons niet imiteren maar meteen een sprong maken naar minder natuurverslindende methodes van produceren en consumeren. Vandaar de nood aan centen voor de natuur.”