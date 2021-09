Chatgroepen Evergrande-gedupeerden geblokkeerd om protest in de kiem te smoren

In deze chatgroepen wordt informatie uitgewisseld door mensen die geld tegoed hebben van Evergrande, de Zuid-Chinese onroerendgoedfirma die bezwijkt onder haar schuldenlast. Ook organiseren ze acties.

Evergrande, met schulden ter waarde van zo’n 260 miljard euro, kampt al geruime tijd met een betalingscrisis. Leveranciers van het bedrijf, huizenbezitters die vrezen dat hun Evergrande-woning niet wordt opgeleverd en kleine beleggers die al hun geld in vermogensbeheerproducten van Evergrande hebben gestoken, trokken de afgelopen weken in meerdere steden naar de kantoren van de vastgoedreus. Tijdens die protesten filmde de politie de deelnemers op een nadrukkelijke manier, en werden enkele leiders van gedupeerden later gesommeerd zich te melden bij de politie in hun woonplaats.

‘Sociale stabiliteit’

Vlak voor de blokkade op WeChat, woensdag, meldden enkele groepsleden dat de politie ze thuis had opgezocht. Ze werden gevraagd documenten te tekenen waarin ze beloven geen bijeenkomsten te bezoeken of illegale acties te voeren. Groepjes klagende burgers ontdoen hun informele leiderschap is een veelgebruikte tactiek voor ‘handhaving van sociale stabiliteit’, oftewel het smoren van protesten.

De volgende stap is voorkomen dat gedupeerden informatie delen en zich organiseren. Acht gebruikers in acht verschillende groepen – die elk tussen de twee- en vijfhonderd deelnemers tellen – meldden dat ze geen berichten meer kunnen sturen. Dit past in een tactiek waarmee bedrijven of overheden die hun financiële verplichtingen niet nakomen, opposanten hun slagkracht afnemen. Ze maken communicatie tussen lotgenoten onmogelijk. Daarna spelen ze slachtoffers die verstoken zijn van informatie tegen elkaar uit in onderhandelingen over financiële compensatie.

Sommige internetgebruikers zeggen dat groepen rond Evergrande in hun geheel van hun WeChat-account zijn gegooid. Evergrande en Tencent, het bedrijf achter WeChat, zijn goede bekenden van elkaar. Tencent heeft eerder aandelen van Evergrande overgenomen in hun gezamenlijk internetbedrijf HengTen.

Sociale media

Op de Chinese twitterdienst Weibo van het techbedrijf Sina Weibo was Evergrande woensdag nog geen verboden woord. Gedupeerden die niet meer bij hun Evergrande-groep op WeChat kunnen, waren nog wel in staat dat op Weibo te melden. Internetcensuur is in China een dagelijks verschijnsel, waarbij socialemediabedrijven zelf verantwoordelijk zijn informatie te filteren op gevoelige onderwerpen.

Evergrande is zo’n gevoelig onderwerp. Het bedrijf miste vorige week donderdag een betalingsdeadline voor een obligatie en moet deze week donderdag voor ruim 45 miljoen dollar aan rente op een andere obligatie opbrengen. De Chinese staatsmedia berichten inmiddels zeer terughoudend over de vastgoedfirma. Dit komt doordat de Chinese overheid nog steeds niet duidelijk heeft gemaakt of de staat zal interveniëren om het bedrijf overeind te houden. Zo’n ingreep zou sociale onrust onder grote aantallen gedupeerden voorkomen, maar Beijing staat ook voor de opgave om bedrijven tot de orde te roepen die uit hun krachten zijn gegroeid door grote financiële risico’s te nemen.

Gecontroleerde ontmanteling

Woensdag werd bekend dat de staatsbank Shengjing, waarvan Evergrande aandeelhouder is, een schuld van 1,5 miljard dollar van Evergrande heeft overgenomen. De overheid moedigt andere staatsbedrijven en grote staatsgesteunde projectontwikkelaars aan om bedrijfsonderdelen van Evergrande te kopen.

Al laat de Chinese overheid vrijwel niets los over de toekomst van Evergrande, dit soort stappen wijzen op een poging tot een gecontroleerde ontmanteling van het noodlijdende bedrijf. Dit om te voorkomen dat de negatieve gevolgen van een chaotische ineenstorting van het vastgoedimperium doorsijpelen in de hele Chinese economie.