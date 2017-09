Charles Picqué in commissie: "Met Samusocial voortdurend woelige discussies"

Picqué heeft als parlementsvoorzitter deze onderzoekscommissie mogelijk gemaakt, maar hij was ook minister-president van het Brussels Gewest tussen 1989 en 1999 en van 2004 tot 2013. In die hoedanigheid heeft Picqué de oprichting van Samusocial meegemaakt en de stelselmatige groei van de organisatie, onder andere door toenemende subsidies vanuit het Gewest.

Volgens Picqué was er nood aan een organisatie als Samusocial voor de acute opvang van daklozen. "De samenwerking liep niet over van enthousiasme, maar was uit pragmatisme", zei Picqué.

Picqué wijdde uitgebreid uit over de druk op zijn kabinet door Samusocial, al heeft hij het liever over 'spanningen'. "Gaandeweg groeide er een afstand tussen de socialistische kabinetten en de leiding van Samusocial, vermoeid door de voortdurende stormachtige discussies", zei Charles Picqué.

De voormalige minister-president verklaarde ook waarom hij destijds als minister-president geen voorstander was van observatoren in de raad van bestuur van Samusocial. "Ik wou liever een audit door de inspectie van financiën, omdat die effectief op onderzoek kan gaan, terwijl observatoren slechts kunnen rapporteren wat de organisatie aan hen wil meedelen", zei Picqué. "Dat blijkt ook uit de beperkte informatie die de regeringscommissarissen kregen."

Michel Colson van DéFI wijst erop dat Picqué nu al de vierde is in deze onderzoekscommissie die stelt dat de financiële audit aan hem te danken is.

Na 10.30 uur komt ook Laurette Onkelinx, voorzitter van de PS in Brussel, getuigen in de onderzoekscommissie. Vorige week maakte Onkelinx bekend dat ze stopt als fractieleider in de Kamer, en ten laatste met de verkiezingen in 2019 stopt als parlementslid en als voorzitter bij de PS in Brussel.