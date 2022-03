Charkov treurt – opnieuw – om zijn doden na zware Russische bombardementen: ‘Ze zullen de hele stad in puin leggen’

Vier doden en negen gewonden is de voorlopige balans van een Russische raket die vanmorgen vroeg in het centrum van Charkov insloeg. Daarbij werd een gebouw van de universiteit van de stad en een politiekantoor aan de overkant van de straat geraakt. Mogelijk was het politiekantoor het doelwit van de raketaanval.

Volgens de hulpdiensten werden tot nog toe tien mensen leven van onder het puin gehaald, maar de reddingswerken gaan door. Bijna honderd brandweerlui en reddingswerkers zijn in de weer om de branden te blussen en slachtoffers te zoeken.

Gisteren waren er volgens een voorlopige telling al 21 doden gevallen bij verschillende raketinslagen op andere plaatsen in de stad. De zwaarste aanval vond plaats op het gebouw van de regionale overheid, dat zwaar beschadigd raakte. Maar ook andere plaatsen, inclusief woonwijken, werden geraakt.

Тривають аварійно-рятувальні роботи в адмінбудівлях після ранкового ворожого ракетного обстрілу #Харкова.

На даний час 10 людей врятовано з-під завалів. Попередньо 4 загиблих, 9 травмовано. На місці працює 21 одиниця техніки ДСНС та 90 чол. особового складу. Роботи тривають. pic.twitter.com/K9MQSY90fR — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) 2 maart 2022

Charkov wordt al dagenlang vanuit het noorden belegerd door Russische troepen, die daarbij steeds zwaardere wapens inzetten, zoals GRAD-raketlanceerders. Daarbij kunnen tot 40 kruisraketten in één salvo afgevuurd worden vanop een vrachtwagen. Hoewel het Oekraïense leger al verschillende aanvallen met Russische grondtroepen kon terugdringen, lijkt de stad meer en meer omsingeld te worden vanuit zowel het noordwesten als het noordoosten.

Charkov is met 1,4 miljoen inwoners de op één na grootste stad van Oekraïne en telt een grote studentengemeenschap verspreid over de verschillende campussen in het centrum.

Van het politiegebouw blijft zo goed als niets meer over. Beeld AFP

Glib Mazepas, een inwoner van Charkov, vertelde vanmorgen aan de BBC hoe de stad afgelopen nacht bovendien niet enkel met artillerie gebombardeerd werd, maar ook met vliegtuigen. Nadat een gevechtsvliegtuig drie keer over de stad vloog, vuurde het raketten af op ongeveer 1 kilometer van zijn huis. "We hoorden een gefluit boven ons hoofd, en dan een knal. Ons huis trilde niet zozeer, maar werd echt van links naar rechts geschud, vijf seconden lang.”

Volgens Mazepas doet elk geluid hem na amper een paar dagen van bombardementen al denken aan een nieuwe aanval. “Gisteren was mijn vrouw iets aan het opwarmen in de microgolfoven, en ik geraakte al in paniek door het geluid. Geloof me vrij, je went al heel snel aan oorlog, het is niet meer dan een kwestie van een dag of twee. Dat had ik me op voorhand nooit kunnen voorstellen.”

“Sluit alstublieft het luchtruim af voor Russische raketten en vliegtuigen. Anders zullen ze de hele stad tot as bombarderen”, aldus Mazepas nog.

Beeld REUTERS

Beeld AFP

Ook op straat is de schade groot. Beeld Photo News

Beeld AFP

Beeld AFP

Beeld AFP