Charkov gaat gebukt onder schijnbaar willekeurige bombardementen: voor- en nabeelden tonen de verwoesting

Al dagenlang wordt Charkov, de op één na grootste stad van Oekraïne, zwaar belegerd door Russische raketten. De afgelopen 24 uur vielen er opnieuw tientallen doden bij het artillerievuur dat op willekeurige plaatsen in de stad neer lijkt te komen. Voor- en nabeelden tonen de verwoesting, die mogelijk ook Kiev te wachten staat.

Charkov, in het noordoosten van Oekraïne, ligt op zo’n 50 kilometer van de Russische grens en was bij het begin van de invasie een week geleden een van de eerste doelen van Poetins troepen. Het Oekraïense leger in en om de 1,4 miljoen inwoners tellende stad biedt al evenveel dagen weerstand, waardoor Rusland dag na dag driester te werk lijkt te gaan en de stad steeds meer omsingelt. Dinsdag werd nog een regionaal regeringsgebouw op het Vrijheidsplein geraakt, gisteren vielen er raketten op een politie- en een universiteitsgebouw. Ook schoolgebouwen en ziekenhuizen waren al het doelwit.

Rusland vuurt waarschijnlijk met zogenaamde GRAD-wapensystemen op de stad, waarbij 40 raketten in één langgerekt salvo per keer op een doel worden afgeschoten vanop een legertruck. Daarbij gaat het echter in de verste verte niet om precisiebombardementen, waardoor de kans op burgerslachtoffers groot is.

De bombardementen die dag en nacht doorgaan hebben Charkov dan ook in een gigantische puinhoop herschapen. Beelden die zowel op sociale media worden gedeeld als door persfotografen worden genomen, tonen hoe talloze gebouwen in puin liggen en de straten in het centrum van de stad bezaaid liggen met brokstukken. Voor- en nabeelden tonen hoe Charkov tot een week geleden nog een bruisende universiteitsstad was, terwijl daar nu niets meer van overblijft.

Behalve het zoeken naar overlevenden en lichamen van omgekomen burgers, zijn reddingswerkers en brandweerlui van de stad dag en nacht in de weer om het puin zo goed en zo kwaad als mogelijk te ruimen.

De laatste 24 uur vielen er in Charkov opnieuw 34 burgerdoden, zeggen de hulpdiensten. In de afgelopen dagen werden er ook al iedere keer tientallen burgerdoden gemeld. Gevreesd wordt dat de Russische troepen de tactiek van in Charkov op steeds meer plaatsen zal gaan toepassen: de stad bestoken met raketten en artillerievuur om ze zo stelselmatig volledig te omsingelen, waarna het Oekraïense verdedigingsleger en de inwoners volledig in de val komen te zitten.

De situatie in het Noorden van Oekraïne vandaag. Beeld DM

Ultimatum

Gisteren kreeg de burgemeester van Konotop, een kleiner stad op 250 kilometer van Charkov, al een voorsmaak van die tactiek. Konotop is al omsingeld, en kreeg van het Russische leger een ultimatum voorgeschoteld. “Ofwel geven we ons over, ofwel gaan ze ons met hun artillerie compleet van de kaart vegen”, zo vertelde hij de inwoners voor het stadhuis. Het lot van de stad op dit moment is onduidelijk, maar een Russische legerofficier hield gisteren ostentatief twee granaten in zijn handen toen hij het ultimatum op het stadhuis ging afleveren. De Russische troepen werden daarbij uitgejouwd door woedende inwoners.

Vraag is nu of het lot van Charkov en Konotop ook de hoofdstad Kiev te wachten staat. De meer dan 60 kilometer lange colonne Russische legervoertuigen ten noordwesten van de stad lijkt de laatste 24 tot 48 uur stil te staan, maar toch vreest Oekraïne dat Kiev de komende dagen verder omsingeld zal worden. Al dagenlang vinden er regelmatig explosies en raketinslagen plaats in en om de hoofdstad, maar voorlopig blijft de schade in het centrum beperkt. Rusland kon tot nog toe enkel de televisietoren van Kiev bombarderen, waarbij vijf doden vielen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in een nieuwe videoboodschap de Russen vanmorgen opgeroepen om het woord ‘reparatie’ te leren. Oekraïne zal volgens hem “elk huis, elke straat, elke stad opnieuw opbouwen”. Volgens Zelensky zijn de bombardementen sinds middernacht zonder respijt doorgegaan.

De bombardementen zijn volgens de president een teken dat ook Rusland ziet dat het tot nu toe niets significants heeft weten te bereiken in de oorlog. De Oekraïense verdedigingslinies houden de Russische opmars volgens hem nog steeds tegen. Hoe het verder zal verlopen en of Zelensky eenzelfde ultimatum krijgt als de burgemeester van Konotop, blijft voorlopig koffiedik kijken.

Bekijk hieronder meer voor- en na-beelden van de verwoesting in Oekraïne

Het Vrijheidsplein van Charkov:

Het stadhuis van Charkov:

Een universiteitsgebouw in Charkov:

Bucha, een voorstad van Kiev: