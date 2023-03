Chaotische taferelen verwacht in Duitsland door nationale vervoersstaking maandag: ‘Escalatie naar Frans model’

Met de nationale staking willen werknemers hun eisen kracht bijzetten, in een loonconflict met hun werkgevers in de vervoerssector. In de afgelopen tijd is er al door beveiligers en grondpersoneel gestaakt op enkele luchthavens, met de uitval van de duizenden vluchten tot gevolg.

Aankomende maandag zijn de gevolgen naar verwachting nog veel groter. Als het aan vakbonden Verdi en EVG ligt, vertrekt en landt er geen enkel vliegtuig, rijden treinen, bussen en trams niet en worden er geen schepen geladen en gelost. Daarmee willen de bonden druk zetten op een derde ronde van onderhandelingen die maandag van start gaat. De precieze gevolgen van de staking zijn nog niet bekend.

De problemen die in andere Europese landen spelen en leiden tot grootschalige stakingen, gaan ook Duitsland niet voorbij. Werknemers hebben minder koopkracht door hoge inflatie en willen dat verlies gecompenseerd zien. In totaal werken er zo’n 350.000 Duitsers in de betreffende sectoren.

De inflatie in Duitsland bedroeg vorig jaar 7,9 procent. Vakbond Verdi, die onderhandelt namens overheidspersoneel, eist 10,5 procent loonsverhoging, maar met een minimum van 500 euro per maand. In de praktijk betekent dat voor een deel van het personeel een loonsverhoging van liefst 25 procent. Vakbond EVG onderhandelt met spoorwegbedrijven. Die wil dat werknemers er 12 procent op vooruitgaan, met een minimum van 650 euro per maand.

De werkgevers bieden in twee stappen een loonsverhoging van 5 procent. Bovendien krijgen werknemers in hun plan een eenmalige belastingvrije uitkering van 2.500 euro.

400.000 vliegpassagiers getroffen

De werkgevers reageren verbolgen op het voornemen tot een nationale staking. Volgens de luchthavens worden er bijna 400.000 reizigers de dupe. Branchevoorzitter Ralph Beisel spreekt van “escalatie naar Frans model”. Hij hekelt de botte bijl die de bonden volgens hem hanteren: “De bonden zeggen gedag tegen een bewezen Duitse traditie van een oplossing bereiken aan de onderhandelingstafel.” Deutsche Bahn noemt de staking “onredelijk en onnodig”.

Of de auto een alternatief vormt voor reizigers is in sommige gevallen maar de vraag. Ook wegbeheerders doen naar verwachting mee aan de staking. Daardoor gaan er mogelijk tunnels dicht.